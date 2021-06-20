Учасники вечірки жбурляли у правоохоронців металеві кульки, пляшки із займистими речовинами та навіть вибухові пристрої.

У французькому місті Редон поліція упродовж семи годин намагалася розігнати заборонену рейв-вечірку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Півтори тисячі людей без дозволу вирішили просто неба влаштувати собі свято. Коли ж поліція приїхала розганяти незаконний захід, почалися сутички.

Учасники вечірки жбурляли у правоохоронців металеві кульки, пляшки із займистими речовинами та навіть вибухові пристрої.

Постраждало кілька десятків людей, а один з учасників втратив руку. Розігнати натовп вдалося лише через сім годин.

Читайте такожУ Британії заради експерименту влаштують великий концерт без масок і дистанціїЗа словами місцевого префекта, зіткнення між правоохоронцями та учасниками рейву були "дуже жорстокими", пише "Бі-бі-сі". Повідомляється про п'ятьох постраждалих поліцейських та принаймні двох учасників.

Захід організовували в соцмережах та влаштували в пам'ять про 24-річного француза, який загинув під час розгону аналогічного рейву два роки тому. Влада заборонила його проведення.

У протистояннях брали участь близько 400 правоохоронців. Організатори рейву кажуть, що поліцейські замість перемовин швидко почали застосовувати сльозогінний газ. У правоохоронців натомість, як повідомляється, летіли коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри в петанк.

У цьому регіоні Франції ще продовжують діяти коронавірусні обмеження. Зокрема з 23:00 починає діяти комендантська година.

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Автор: Катерина Комолова