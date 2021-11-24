Країна хоче заборонити відвідування низки закладів для людей без "зелених перепусток".

Італійська влада планує посилити карантинні обмеження. Зокрема, скоротити термін дії COVID-сертифікатів.

Уряд хоче, щоб цей документ діяв замість 12 місяців лише 9, пише "Європейська правда" із посиланням на Corriere della Sera.

Окрім того, країна заборонить відвідування низки закладів для людей без "зелених перепусток", які свідчать, що людина щепилася або нещодавно перехворіла. Як очікується, без сертифікатів неможливо буде потрапити в ресторани, бари, кінотеатри, театри, спортзали, гірськолижні курорти та різноманітні розважальні заклади.

Читайте такожВ МЗС розповіли, за яких умов українських туристів пускають різні країни Європи (інфографіка)Такий "локдаун для нещеплених" може розпочатися або з 29 листопада, або з 6 грудня. Чи діятимуть ці норми одразу у всій країні, чи спочатку лише в окремих регіонах - поки невідомо.

Влада також думає над запровадженням обов'язкових щеплень для правоохоронців і вчителів.

Як повідомляв УНІАН, Італія стала першою європейською країною, в якій планували ввести обов'язкову вакцинацію у всіх сферах життєдіяльності: щоб потрапити на фабрики, в офіси, професійні студії та будь-які інші робочі місця, співробітники повинні мати "зелені перепустки".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова