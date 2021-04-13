У силовиків полетіли феєрверки, люди скандували прізвище убитого.

У передмісті Міннесоти другу добу поспіль тривають протести у зв’язку з загибеллю 20-річного Даунта Райта, якого випадково застрелив поліцейський.

Про це повідомляє The Guardian.

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Правоохоронці застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати тощо, щоб розігнати натовп громадян, котрі зібралися біля місцевого відділку поліції. У силовиків полетіли феєрверки, люди скандували прізвище убитого.

Сутички сталися за кілька годин після опублікованих поліцією записів перестрілки у неділю ввечері, що засвідчила смерть темношкірого громадянина.

Даунта Райта зупинили за можливе порушення правил дорожнього руху; він був застрелений після короткої перепалки з офіцерами. 26-річний коп помилково вийняв зброю замість електрошокера.

Начальник поліції Тім Геннон під час брифінгу повідомив, що Райта зупинили через прострочену реєстрацію автомобіля і що стрілянина була явно випадковою.

Це одразу ж спровокувало вуличні протести, що супроводжувалися пограбуваннями крамниць місцевого ТЦ.

Вбивство Джорджа Флойда

США минулого року сколихнули тривалі масові протести, спровоковані вбивством поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда.

У низці випадків протестні акції по всій країні переросли в масштабні погроми і сутички активістів руху BLM з поліцією.

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Автор: Яна Ставська