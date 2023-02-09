У офіційних документах його поїздка у Мінськ ніде не фігурує.

Член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Петр Бистрон міг таємно відвідати Білорусь в листопаді 2022 року.

Як повідомляє RND, про це йдеться у розслідуванні центру Correctiv і литовського телеканалу LRT. Зазначається, що німецький депутат щоб потрапити до Білорусі, перетнув кордон з боку Литви, але приховав цей факт у звіті про закордонне відрядження.

За даними джерела телеканалу в литовських прикордонних органах, депутат AfD нібито в'їхав до Білорусі наземним транспортом з Литви через місто Медінінкай 16 листопада і повернувся назад 19 листопада.

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Виїздив з Білорусі Бистрон також через Литву. Литовські прикордонники перевіряли його, також було записане ім'я водія, який його супроводжував. Але офіційно прикордонники відмовились про це говорити.

Мета візиту депутата AfD до Білорусі нез’ясована. Посадовець не відповів на письмовий запит розслідувачів, а в особистій розмові не підтвердив і не спростував факт візиту.

Очільник комітету Бундестагу з закордонних справ Міхаель Рот підтвердив, що представник AfD у листопаді 2022 року подавався на відрядження до Литви.

"Бистрон подав заяву на ім'я президента Бундестагу 9 листопада 2022 року про затвердження єдиної офіційної поїздки до Вільнюса/Литва з 14 по 16 листопада 2022 року. Ані в офіційній заявці на поїздку, ні в звіті про поїздку Бистрона немає жодної згадки про поїздку до Білорусі", – сказав Рот.

Він додав, що Білорусь підтримує війну РФ проти України і тому також має підпадати під санкції Євросоюзу. У зв'язку з цим Рот хоче обговорити візит Бистрона на засіданні комітету, оскільки поїздки до Білорусі не є "в інтересах всього німецького Бундестагу".

Загроза з боку Білорусі

За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована, не фіксується створення потужного ударного угруповання для вторгнення в Україну.

При цьому в Білорусі постійно відбуваються спільні з РФ військові навчання. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що цими навчаннями Росія прагне тримати Україну, а також Польщу і країни Балтії, у напрузі та відволікати українських військових на північний кордон.

Тим часом, Москва продовжує перекидати у Білорусь військових і озброєння.

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