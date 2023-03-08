Для людей в Америці та в усьому світі Нед Прайс часто був обличчям й голосом зовнішньої політики США.

Державний департамент США оголосив про звільнення свого головного спікера з питань зовнішньої політики та прес-секретаря Неда Прайса. Очікується, що він піде у відставку вже в цьому місяці. Його місце тимчасово займе нинішній заступник Ведант Пател.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, подякувавши своєму колезі за старанну роботу на службі у відомстві, особливо відзначивши його ефектні брифінги та вдалу комунікацію зі ЗМІ. Його слова цитує NBCNews.

"Для людей в Америці й в усьому світі Нед Прайс часто був обличчям і голосом зовнішньої політики США. Він працював з Надзвичайним професіоналізмом та чесністю. Від імені Державного департаменту я дякую Неду за його чудову службу", - сказав Блінкен.

Повідомляється, що скорочення Прайса пов'язане з його просуванням по службі - тепер він буде працювати безпосередньо з Блінкеном в Держдепі США вже в новій ролі.

Як прокоментував Прайс, він потрапив у стіни Держдепу й зайняв роль прес-секретаря "через низку доленосних випадковостей". Також він зазначив, що йому подобалася колишня робота, в основному, через пристрасть до політики.

Роль Неда Прайса в Держдепі США

Нагадаємо, що американський політичний консультант і колишній офіцер розвідки Нед Прайс зайняв роль спікера в Держдепі США в січні 2021 року.

За час своєї служби в якості головного "рупора" відомства Прайс відзначився особливою комунікацією зі ЗМІ: "він дав журналістам можливість регулярно ставити жорсткі питання про нашу політику", - заявляв Ентоні Блінкен.

Також Прайс став першою людиною на посаді прес-секретаря Держдепу США, який відкрито зробив "камінг-аут", визнавши, що є геєм. Раніше аналогічну заяву також зробив один з міністрів.

За час відкритої повномасштабної війни РФ проти України вустами Прайса Держдеп США оголошував про свої найважливіші рішення. Зокрема, раніше саме Прайс озвучив офіційну позицію американських політиків з приводу того, що Вашингтон ніколи не визнає право Росії на Крим.

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