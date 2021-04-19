Наразі затримані перебувають у СІЗО КДБ.

У Білорусі вперше порушено кримінальну справу за статтею про спробу державного перевороту. У КДБ заявили, що затримані співпрацюють зі слідством.

Читайте такожРосія оголосила 20 дипломатів Чехії персонами нон гратаПро це заявив начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек, пише TUT.BY.

За його словами, затриманий громадянин США Юрій Зенкович намагався завербувати і підкупити військовослужбовців Білорусі та правоохоронних органів, готових за гроші брати участь у насильницькому поваленні влади.

"Ми зареєстрували два випадки передачі військовослужбовцям незаконної грошової винагороди за допомогою проведення тайникових операцій", - сказав він.

Також представник КДБ розповів, що інформація про приїзд Зенковича до Москви надійшла в березні і комітет держбезпеки зв'язався з керівництвом ФСБ, щоб отримати дозвіл на приїзд оперативної групи.

"Порушено кримінальну справу за ст. 357 КК РБ - змова або інші дії, вчинені з метою захоплення або утримання державної влади неконституційним шляхом. Подібних справ в історії суверенної Білорусі не було", - сказав Бичек.

Справу порушено за частиною першою даної статті і його фігурантам загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

За його словами, зараз затримані перебувають у СІЗО КДБ, співпрацюють зі слідством і дають свідчення.

Замах на Лукашенка: що відомо

Раніше Олександр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього та його дітей.

"У планах захоплення дитини, одного, другого, як вийде, посадимо в льох. Ми затримали групу, вони привели нас, показали, як вони все планували", - розповів журналістам Лукашенко.

За його словами, це робота спецслужб США.

Пізніше в російській ФСБ заявили, що спільно з білоруським КДБ затримали двох білоруських громадян, які нібито планували в Білорусі військовий переворот із залученням українських націоналістів.

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Автор: Людмила Жерновська