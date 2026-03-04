Вслід за Данією і Швецію: Норвегія заговорила про приєднання до 'ядерної парасольки' Європи

Норвегія готова розпочати переговори з Францією щодо можливого приєднання до європейської "ядерної парасольки".

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє видання VG.

"Ми готові обговорити це в рамках угоди про партнерство з Францією. Але наша ядерна політика залишається твердою. Ми не матимемо ядерної зброї на норвезькій землі в мирний час", – сказав він.

Ейде підтвердив, що французька сторона зв’язалася з Осло щодо цього питання. За його словами, Норвегія не відхилила запрошення, однак має намір узяти паузу для детального аналізу ініціативи в межах діалогу з Францією.

Міністр закордонних справ вважає, що ситуація в галузі безпеки Норвегії погіршилася з минулого року, коли він заявив, що вона є найсерйознішою з часів війни.

Зараз Ейде розпочинає переговори з Францією щодо угоди про стратегічну оборону.

Ядерна зброя Європи - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон виклав нову стратегію щодо ролі французької ядерної зброї в загальній системі безпеки Європи на тлі повномасштабної війни в Україні, періодичних суперечок з президентом США Дональдом Трампом з приводу України, Гренландії та НАТО.

Він віддав наказ збільшити кількість ядерних боєголовок у арсеналі. Ці слова були вимовлені на тлі зростаючої невпевненості з боку європейських лідерів у зобов'язаннях США захищати Європу під своїм власним ядерним парасолькою.

Франція є єдиною ядерною державою в Європейському союзі.

