Глава держави закликає Євросоюз повністю пройти санкційний шлях з метою обмеження російського агресивного потенціалу.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів Європейського Союзу запровадити санкції проти атомної галузі, ракетної та дронної індустрій Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час виступу на засіданні Європейської Ради за участі голів держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу. Президент України подякував лідерам Євросоюзу за схвалення санкційних пакетів проти Росії, які вже набули чинності.

"Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Це шлях, який треба пройти повністю. Ми ж можемо аналізувати, як ці санкції діють. Щоб у них не було ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни Європи чи ще десь. Чи на провокування будь-яких криз: енергетичних чи міграційних. Ви – свідки того, що відбувається у нас з зерном. Це продовольчі кризи. (Ще є) радіаційні кризи. Вдумайтесь, що Росія створила загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально? Вважаю, що ні", - сказав Зеленський.

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Президент України заявив, що є кроки, які мають бути зроблені. "Наприклад, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронної індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста, адже російський ракетний і дронний терор залишатиметься загрозою. І поки не буде знищено джерело цієї загрози. Я вірю, що у вас, в Європі, є така рішучість", - наголосив Зеленський.

Санкції ЄС проти Росії

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив проти РФ дев'ять пакетів санкцій.

За даними Reuters, Польща і Литва намагалися домогтися застосування санкцій проти ядерного сектору країни-агресорки.

Наразі триває робота над десятим пакетом санкцій. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що його планують прийняти до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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