Трамп прагне заповнити керівні посади в правоохоронних органах і розвідці прихильниками, щоб захиститися від можливих майбутніх перевірок.

Дональд Трамп оголосив, що планує призначити на посаду глави ФБР лояльну йому людину - колишнього співробітника Національної безпеки Кеша Пателя.

Як пише Reuters, такою заявою Трамп дав зрозуміти про намір усунути з посади нинішнього директора ФБР Крістофера Рея, чиї повноваження мають спливти лише 2027 року.

Патель під час першого терміну Трампа був радником директора національної розвідки і міністра оборони, раніше закликав позбавити ФБР його ролі зі збору розвідданих і очистити його лави від будь-якого співробітника, який відмовляється підтримувати порядок денний Трампа.

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Він також критикував розслідування ФБР про те, чи вступав передвиборчий штаб Трампа у змову з Росією з метою втручання в президентські вибори 2016 року. Патель також критикує дії державних установ, які, за його словами, несправедливо спрямовані проти республіканців.

Трамп уперше дав зрозуміти, що вважає керівництво ФБР ворогом, за часів колишнього директора Джеймса Комі, який розпочав розслідування у 2016 році щодо того, чи вступала кампанія Трампа у змову з Росією з метою втручання в президентські вибори того року. Розслідування було закрито без висунення звинувачень. Трамп звільнив Комі.

Після того, як він покинув Білий дім, агенти ФБР провели обшук на курорті Трампа у Флориді, щоб вилучити секретні документи, розслідували його спроби скасувати результати виборів 2020 року і розслідували дії людей, які штурмували Капітолій США на його підтримку.

Зазначається, що намір Трампа призначити лояльну до себе людину на посаду глави ФБР свідчить про його прагнення заповнити керівні посади в правоохоронних органах і розвідці прихильниками, які виконуватимуть його вимоги щодо проведення конкретних розслідувань, а також наміром захиститися від можливих майбутніх перевірок.

Останні призначення Трампа

Раніше повідомлялося, що Трамп призначив на посаду спеціального представника з питань України та Росії відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, одного з авторів "мирного плану" з питань України, який містить у собі такі позиції, як заморожування ліній фронту та примушування Києва і Москви до переговорів.

Трамп призначив наймолодшу прес-секретарку Білого дому в історії. 27-річна Керолайн Лівітт раніше була прес-секретарем передвиборчої кампанії Трампа.

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