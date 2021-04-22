Під американським тиском в Берліні починають розуміти, що добудувати російський газопровід можна, лише якщо заплатити надто високу зовнішньополітичну ціну.

США застерігають: через "Північний потік-2" Європа стане на багато десятиліть політично залежною від Росії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель дивиться на газопровід виключно з економічної точки зору. Але сумніви німецької коаліції тільки зростають. Адже Кремль стає все більш агресивним. Як з ним боротися?

Про це пише Die Welt. Щойно Джо Байден зайняв крісло президента США, лідер ХСС Маркус Зедер проголосив: "Трансатлантичний міст відбудовано". Але попри полегшення через більшу схильність Байдена вести політику, спираючись на співпрацю, очевидно, що цей "міст" не такий, яким би його хотіли бачити в Берліні.

Читайте такожDie Zeit: "Північний потік-2" не може існувати, якщо Росія готує наступ проти УкраїниГазопровід "Північний потік-2" все більше під тиском уряду США на тлі зростання напруги у відносинах з Росією. А отже зростає тиск і на німецький уряд. Американці хочуть зупинити будівництво російської "труби" за будь-яку ціну, що не приховує Байден й інші ключові політики у Вашингтоні. Проблем у американських відносинах з Москвою побільшало на тлі ув'язнення опозиціонера Олексія Навального й стягування російських військ до кордону України й в окупований Крим. А це означає, що тиск США на уряд Німеччини теж збільшився.

У фракціях великої коаліції у Берліні завдяки жорсткому курсу Вашингтона почали розуміти, що зовнішньополітична ціна добудови газопроводу протяжністю 1200 кілометрів буде аж надто висока. Тому потрібен план "Б". В ХДС тепер більше голосів, готовий поставити будівництво "Північного потоку-2" на паузу. А в СДПН погоджуються прив'язати газопровід до політичних умов, висунутих Росії.

"Нам потрібне рішення, яке б дозволило всім сторонам врятувати лице. І мораторій може бути таким рішенням", - сказав депутат від ХДС і експерт з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

СДПН чіпляється за російську "трубу"

Кілька політиків від ХДС раніше висловлювалися на підтримку запровадження мораторію на "Північний потік-2". Зокрема, про це говорила міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер і координатор федерального уряду з трансатлантичної співпраці Петер Баєр. Більшість у парламентській фракції ХДС включно з такими політиками, як Кізеветтер були проти. Але, схоже, їхня думка змінилася.

"Я не бачу, як цей проект можна зупинити зараз, коли його завершення так близько. Також під питанням можливість зібрати політичну більшість за такий короткий час для цього. Однак, цілком можливо запровадити певні умови для роботи "Північного потоку-2". Ми повинні обговорити це", - сказав представник парламентської групи СДПН з закордонних справ Нільс Шмід.

До цього часу СДПН жорстко підтримували російський газопровід. Його захищали всі міністри від партії в Східній Німеччині, міністр фінансів й кандидат на посаду федерального канцлера Олаф Шольц, а також голова партії Норберт Вальтер-Бор'янс. Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швесіг (СДПН) створила так званий екологічний фонд, через який можна було б обійти санкції проти "Північного потоку-2". Зрештою, екс-канцлер Німеччини від партії СДПН Герхард Шрьодер входить в раду директорів газопроводу.

Читайте такожSüddeutsche: Захід може зробити 5 речей, щоб запобігти новій війні в УкраїніТож той факт, що в СДПН тепер заговорили про запровадження політичних умов, завдяки яким "Північний потік-2" можна швидко зупинити, говорить про новий тон партії.

США і Європа проти

Die Welt пише, що Дональд Трамп намагався зупинити російський газопровід, щоб збільшити продажі американського зрідженого газу в Європу. Але, на відміну від нього, Байден і низка впливових політиків США говорять не про енергетику. Перш за все, їх тривожить, що "Північний потік-2" стане для Росії інструментом тиску. Тож газопровід в очах Вашингтона лежить суто в геополітичній площині.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель довгий час називала "трубу" виключно економічним проектом, втручатися в який федеральному уряду непотрібно. Але, звісно ж, газопровід надзвичайно політичний. І саме тому він викликав критику не лише з боку США, а й інших країн Європи. І це в основному впливає на федеральний уряд, а не причетні до проекту компанії, такі як "Газпром", Wintershall або Uniper. У західних енергетичних компаній немає великих часток в "Північному потоці-2". Але вони все одно захищають його.

Всі інститути ЄС визнали газопровід несумісним з політикою про спільну європейську енергетику. А країни Балтії, Україна і Польща відчувають, що їх обійшли в прямому розумінні цього слова. Країни Південної Європи нещодавно пригадали уряду Німеччини, як він змусив їх відмовитися від "Південного потоку", а тепер чіпляється за аналогічний "Північний потік-2". На додачу, проти газопроводу виступають захисники довкілля, а економісти вказують на фінансову нежиттєздатність "Північного потоку-2".

Сигнал уряду Росії

Мораторій на будівництво, на думку Візеветтера, може бути виходом з дилеми. А ще політичним сигналом.

"Мораторій стане посланням російському уряду, що ми не змиримося з такими речами, як ув'язнення Олексія Навального, поведінка росіян на сході України чи анексія Криму", - сказав депутат від ХДС.

Хоча він додав, що такий крок буде мати й проблеми. Адже мораторій не буде "безкоштовним виходом".

Читайте такожAtlantic Council: Час для знищення "Північного потоку-2" закінчується"Наслідком будуть неустойки за договорами, за які федеральний уряд буде відповідальний", - пояснив Візеветтер.

"Північний потік-2" коштує 10 мільярдів доларів. Прокладання труби на дні Балтійського моря вже завершене на 95%. Експерти вважають, що відшкодування, яке доведеться виплатити за зупинку будівництва, теж буде вимірюватися в мільярдах. І ці суми впадуть на плечі платників податків. Прихильники мораторію розуміють, що це погано закінчиться, особливо на тлі наближення виборів.

"Альтернативою мораторію може стати завершення будівництва газопроводу, але не отримувати через нього російський газ до тих пір, поки відкриті зовнішньополітичні проблеми не будуть вирішені. Іншими словами, це певного роду механізм закриття", - запропонував Кізеветтер.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

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Переклад: Лесь Димань