Країни Заходу відмовилися визнавати дійсним це голосування.

Чинний глава держави Башар Асад здобув перемогу на виборах президента в Сирії, набравши 95,1% голосів.

Про це повідомляє BBC.

Башар Асад вчетверте поспіль здобув перемогу на президентських виборах. Спікер парламенту Сирії заявив, що явка виборців склала 78,6%.

Вибори президента Сирії

Заявки на участь у виборах президента Сирії подала 51 людина, але пройти у фінал крім підтримуваного Росією Башара Асада змогли тільки два кандидати.

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Тому загалом у виборах брали участь три кандидати: Башар Асад і ще два маловідомих кандидата - колишній міністр у справах Народної ради Сирії Абдалла Саллюм Абдалла, а також представник опозиції Махмуд Ахмед Мараі. Незалежні спостерігачі вважають, що Абдалла Саллюм Абдалла і Махмуд Ахмед Мараі були допущені до виборів для того, щоб гарантувати перемогу Башара Асада.

Озброєна опозиція заздалегідь назвала голосування фарсом. Люди змогли проголосувати лише в тих районах країни, які перебувають під контролем уряду.

Також вибори не вважають легітимними США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія і Туреччина.

Режим Асада у Сирії

Асад прийшов до влади 21 рік тому, змінивши на цій посаді батька, що керував Сирією три десятки років. Від початку громадянської війни в 2011 Асада переобирають вдруге, триматися при владі йому допомагають Росія та Іран.

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Автор: Олег Давигора