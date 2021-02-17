Також в країні був збільшений максимальний тюремний термін за перегляд відео з Південної Кореї - з 5 до 15 років.

У Північній Кореї будуть страчувати за поширення відеозаписів з Південної Кореї.

Про це повідомляє південнокорейське агентство "Йонхап" з посиланням на місцеву розвідку.

Таким чином КНДР посилила максимальне покарання за ввезення і поширення південнокорейських відеоматеріалів.

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Також був збільшений максимальний тюремний термін за перегляд відео з Південної Кореї - з 5 до 15 років.

За даними видання, мета відповідного закону, по всій видимості, повністю припинити проникнення "антисоціалістичної" пропаганди на територію Північної Кореї.

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Автор: УНІАН