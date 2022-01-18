За даними західної розвідки, імовірний напад на Україну Росія планує здійснити у січні-лютому.

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня провів з президентом України Володимиром Зеленським й представниками розвідки непублічну зустріч на ті напруженої ситуації на російсько-українському прикордонні.

Про це СNN дізнався від поінформованих джерел.

Бернс "проконсультував колег з розвідки у зв’язку з побоюваннями подальшого вторгнення Росії в Україну".

"Вони обговорили поточні оцінки ризиків для України. Перебуваючи в Києві, Бернс також мав можливість обговорити поточну ситуацію з самим Зеленським та зусилля з деескалації напруженості", - поділився співрозмовник.

Читайте такожБудь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну: канцлер Німеччини пригрозив РФЦРУ підтримує давню політику не коментувати і не оголошувати публічно про поїздки керівника.

Загроза повномасштабного нападу РФ на Україну

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

Вас також можуть зацікавити новини: