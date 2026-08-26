Навіщо директор ЦРУ приїжджав до Москви: Пєсков розкрив лише одну мету візиту, – WP

Подробиці візиту не були оприлюднені.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок, 25 серпня, перебував у Москві. Це рідкісний візит голови американської розвідувальної служби на тлі того, як Росія загрузає у п’ятому році війни в Україні. Американські офіційні особи не анонсували поїздку Реткліффа, але загальнодоступні дані відстеження рейсів зафіксували переміщення американського урядового транспортного літака з об’єднаної бази Ендрюс на околиці Вашингтона до російської столиці.

Літак вилетів з Москви приблизно через вісім з половиною годин. Поки що незрозуміло, якою була мета поїздки та чи входили до складу американської делегації інші високопоставлені посадовці США. Однак речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що метою поїздки Реткліффа був "контакт між спецслужбами", пише The Washington Post.

Повідомляється, що візит Реткліффа до Москви збігся з напруженим періодом в американо-російських відносинах. Зокрема, Росія та Україна посилили удари на великі відстані по території одна одної, і кінця війни не видно. Крім того, деякі аналітики попереджали, що кремлівський диктатор Володимир Путін може піти на ескалацію, проводячи військові випробування проти прибалтійських країн Європи або інших членів НАТО, що могло б спровокувати нову кризу.

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Також дві наддержави перебувають по різні боки іранського конфлікту. Іран – найважливіший союзник Москви на Близькому Сході, і Росія надавала Тегерану розвіддані для наведення на цілі щодо розташування американських військових об’єктів у регіоні.

Оновлено. 12.54. Путіна, за словами Пєскова, поінформували про підсумки контактів із директором ЦРУ. Він додав, що зустрічі самого Путіна з Ретліффом не було – контакти здійснювалися по лінії спецслужб.

Пєсков також зазначив, що говорити про вплив цих контактів на вихід із кризи у відносинах Росії та США поки що зарано. Тему переговорів директора ЦРУ з російськими спецслужбами він уточнювати не став.

Інші новини про візит Реткліффа до Москви

Раніше УНІАН повідомляв, що це перша поїздка Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду та візит до Росії найвищого за рангом представника адміністрації Трампа з січня.

США повідомили Україні, що до Москви вирушає делегація високого рівня, тому попросили призупинити удари до від’їзду делегації з російської столиці та регіону.

Крім того, ми також розповідали, що ЗМІ з’ясували, з якою метою директор ЦРУ прилітав до РФ. Відомий американський політичний репортер Майкл Вайсс заявив, що це пов’язано з розвідданими США, переданими полякам, прибалтам та скандинавам.

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