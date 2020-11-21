Школи в Італії відкрили для учнів у вересні, через пів року після закриття. Але вже за декілька тижнів у країні зафіксували другу хвилю коронавірусу й дітей повернули на дистанційне навчання.

12-річна Аніта Яковелі з Турина розпочала протестний рух «Школи для майбутнього» після того, як із 6 листопада заклади освіти в провінції П'ємонт знову перевели на дистанційне навчання через коронавірус. Дівчина запевняє ㅡ навчатися у школах безпечно, а від занять за комп'ютерами діти втомились.

Про це пише The Guardian.

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Школярка з 6 листопада приходила до власної школи та на вулиці продовжувала дистанційне навчання з планшетом. Поряд зі своїм навчальним місцем вона ставить плакат: «Навчання у школі ㅡ це наше право».

Спочатку на акцію протесту Аніта виходила сама, згодом до неї приєдналася подруга Ліза. А тепер ініціатива поширилася всією Італією: школярі влаштовують сидячий протест у Римі, Мілані, Флоренції.

За словами Аніти, діти хочуть повернутися до школи, бо вже втомилися сидіти в приміщеннях перед комп'ютерами. Так, під час дистанційного навчання можуть виникнути проблеми з інтернетом, від постійно перебування перед екраном важко сконцентруватися, каже школярка.

«Спершу (у березні ㅡ ред.), коли оголосили, що школи закриваються, ми були щасливі. У нас був тиждень тестів і ми сподівалися їх пропустити. Згодом стало надзвичайно важко і ми втомилися», ㅡ сказала дівчина.

Школи в Італії відкрили для учнів у вересні, через пів року після закриття. Але вже за декілька тижнів у країні зафіксували другу хвилю коронавірусу й дітей повернули на дистанційне навчання.

«Я не боялася повертатися до школи, там було безпечно. Мені було приємно бачити шкільних друзів, нехай навіть ненадовго», ㅡ розповіла Аніта.

Протест навіть привернув увагу міністерки освіти Італії Люсії Аццоліни, яка зателефонувала Аніті та запевнила, що працює над швидшим відновленням роботи шкіл. Зі свого боку дівчина запевнила, що у школах безпечно, діти постійно в масках, дезінфікують руки та провітрюють аудиторії.

Підтримує протести в країні організація Priorità alla Scuola («Пріоритет для школи»), до якої входять батьки та вчителі, що виступають за покращення освіти. Протести отримали назву «Школи для майбутнього», що схоже на протести екоактивістки Грети Тунберг «П'ятниці за майбутнє». Водночас Аніта не сприймає порівнянь із Гретою, відповідаючи, що вона «просто Аніта».

Зараз школярка захоплюється математикою і точно не вирішила, чим хоче займатися в майбутньому. Але впевнена, що це буде пов'язано з тим, що допомагає школам.

Italian children take lessons outside school in protest at Covid closures https://t.co/sVzhbxe424 — The Guardian (@guardian) November 21, 2020

COVID-19 в Італії: що відомо

Італія стала однією з найбільш постраждалих країн на початку пандемії навесні. Загалом там підтвердили понад 1,3 млн випадків інфікування, з них 48,5 тисячі людей померли та понад 520 тисяч одужали.

З 6 листопада через погіршення ситуації з коронавірусом чотири італійські провінції - Калабрія, Ломбардія, П'ємонт (саме тут розташовується Турин) і Валле-д'Аоста - ввели жорсткий карантин до 3 грудня. Тут магазини зможуть продавати лише їжу, медикаменти та інші товари першої необхідності.

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Автор: УНІАН