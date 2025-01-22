Прихильники поправок стверджують, що зміни відповідають ісламським принципам.

Парламент Іраку ухвалив поправки до закону про особистий статус, які, на думку правозахисників, фактично легалізували заміжжя малолітніх дівчаток.

Як пише The Guardian, ці поправки дають ісламським судам більше повноважень під час розгляду "сімейних справ", включаючи шлюб, розлучення та спадщину. Активісти вважають, що нововведення підриває закон про особистий статус 1959 року, який уніфікував сімейне законодавство та запровадив гарантії для жінок.

Зараз, згідно з іракським законодавством, у більшості випадків мінімальним віком одруження вважається 18-річчя. Однак, як зазначає видання, зміни дозволяють священнослужителям керуватися своїми інтерпретаціями ісламського права - дозволяти шлюб дівчат у ранньому підлітковому віці або навіть з 9 років. Зокрема, це передбачає відповідна релігійна школа, якої дотримуються багато шиїтських релігійних авторитетів в Іраку.

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Водночас, прихильники змін, переважно консервативні шиїтські законодавці, стверджують, що вони допомагають узгодити законодавство з ісламськими принципами й зменшити західний вплив на іракську культуру.

Парламент також ухвалив закон про амністію, який, як вважають, вигідний ув'язненим-сунітам, а також передбачає прощення за корупцію та розтрати. Крім того, було ухвалено закон про реституцію земель, спрямований на вирішення територіальних претензій курдів.

Представниця Ліги жінок Іраку, правозахисниця Інтисар аль-Маялі, заявила, що ухвалення поправок до закону про громадянський статус "потягне катастрофічні наслідки" для жінок і дівчаток, узаконивши шлюби в ранньому віці. Це, за словами правозахисниці, порушує їхнє право на дитинство та послаблює захисні механізми у питаннях розлучення, опіки та спадщини.

За даними журналістів, засідання парламенту завершилося хаосом та звинуваченнями у порушенні процедур.

"Половина присутніх на сесії депутатів не голосувала, що порушує правовий кворум", - повідомило анонімне джерело в парламенті. За його словами, деякі депутати голосно протестували, інші при цьому навіть піднялися на парламентську трибуну.

У результаті, попри протести, всі три спірні закони, які підтримали різні фракції, були прийняті пакетом.

"Що стосується закону про громадянський статус, ми його повністю підтримуємо, і з цим не було проблем... Але він був об'єднаний з іншими законами для голосування в пакеті... і це може призвести до юридичної апеляції…", - заявив незалежний депутат Раєд аль-Малікі.

Спікер парламенту Махмуд аль-Машхадані назвав ухвалення законів "важливим кроком у процесі зміцнення правосуддя та організації повсякденного життя громадян".

Шлюби та розлучення в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, в Україні у першому півріччі 2024 року на п’ять шлюбів припадало одне розлучення. При цьому кількість розлучень у півтора раза зросла, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Опендатабот повідомив, що загалом за січень-червень українці створили 72,7 тисячі нових сімей. Це на 15% менше, ніж за той самий період минулого року, коли одружились 86 тисяч. При цьому у 2022-му їхня кількість склала 103,9 тисячі. За вказаний період українці уклали понад 3,7 тисячі шлюбних договорів, що на чверть більше, ніж у 2023 році, та майже вполовину більше, ніж у 2022-му.

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