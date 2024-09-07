Зараз США тримають в Іраку близько 2500 своїх солдатів.

Міжнародна коаліція на чолі із США виведе свої війська з території Іраку до кінця 2026 року. Відповідних домовленостей досягли уповноважені переговорники двох країн, пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

План, який був узгоджений в цілому, ще очікує остаточного схвалення обох столиць. Він передбачає, що перші кілька сотень військових покинуть Ірак до вересня 2025 року, а решта – до кінця 2026 року.

Згідно з планом, усі сили міжнародної коаліції покинуть авіабазу Айн аль-Асад у західній провінції Анбар і значно скоротять свою присутність у Багдаді до вересня 2025 року.

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Очікується, що війська США та інших коаліційних сил залишаться в Ербілі, в напівавтономному північному Курдистані, ще приблизно на один рік, приблизно до кінця 2026 року, щоб сприяти поточним операціям проти Ісламської держави в Сирії.

"У нас є угода, тепер питання лише в тому, коли її оголосити", — сказав високопоставлений чиновник США.

Офіційне оголошення спочатку було заплановане на кілька тижнів тому, але було відкладено через регіональну ескалацію, пов'язану з війною Ізраїлю в Газі, і для уточнення деяких деталей, що залишилися, повідомили джерела.

Фархад Алаалдін, радник із закордонних справ прем'єр-міністра Іраку, заявив, що технічні переговори з Вашингтоном щодо скорочення коаліції завершилися.

"Зараз ми стоїмо на порозі переходу відносин між Іраком і членами міжнародної коаліції на новий рівень, зосереджуючись на двосторонніх відносинах у військовій, безпековій, економічній і культурній сферах", - сказав він.

Прем’єр-міністр аль-Судані заявив, що, хоча він цінує їхню допомогу, війська США стали магнітом для нестабільності, часто стають цілями та відповідають ударами, часто не узгодженими з урядом Іраку.

Американська присутність в Іраку

Сполучені Штати вторглися в Ірак у 2003 році для повалення диктаторського режиму Саддама Хусейна в межах свої глобальної війни проти тероризму. Швидкоплинна війна проти Іраку закінчилася за кілька тижнів, але потім почалося тривале протистояння з напівпартизанськими неурядовими силами.

Зрештою США вивели свої війська з Іраку у 2011 році, але були змушені повернулися на чолі міжнародної коаліції в 2014 році, коли значну частину Іраку захопила так звана Ісламська держава, також відома як ІДІЛ.

Зараз США тримають в Іраку приблизно 2500 військовослужбовців, ще 900 розміщено на території сусідньої Сирії. Інші країни, зокрема Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, також мають в Іраку по кілька сотень своїх військових.

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