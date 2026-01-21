Путін посилює партію війни: Медведєв зібрався в Держдуму, - ЗМІ

Таким чином хочуть догодити Путіну і посилити "партію війни" в його оточенні.

Колишній президент РФ, заступник голови Радбезу та офіційний лідер "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв може очолити партійний список "Єдиної Росії" на виборах до Держдуми у вересні цього року, повідомляє Медуза.

"Можливе включення до списку людей, пов'язаних із війною, співрозмовники "Медузи" в адміністрації президента РФ вважають прагненням політблоку Кремля догодити Путіну, який хоче бачити в учасниках вторгнення в Україну "справжню еліту", - йдеться у публікації.

Водночас, близьке до адміністрації президента РФ джерело вважає, що голова політблоку АП Сергій Кирієнко не дуже хотів би бачити Медведєва у лідерах списку тому, що це призведе до апаратного посилення колишнього президента: він нібито "може здобути фору у перегонах" потенційних наступників Путіна.

"У нього буде козир у вигляді офіційного результату ЕР - байдуже, як він буде забезпечений. В інших такого не буде", - вважає співрозмовник "Медузи".

Разом з тим у владній верхівці РФ розуміють, що балотування Медведєва не додасть популярності партії, яку він очолює.

Зазначається, що політблоку АП складно забезпечити "Єдиній Росії" нові рекорди через "спірний образ Медведєва", заявляє "Медузі" технолог, близький до АП:

"Він чітко провоєнний. А люди від війни втомились". При цьому сусідство в списку з іншими пов'язаними з війною фігурами може лише посилити сприйняття "Єдиної Росії" як "партії війни".

Чим відомий Медведєв

Колишній президент РФ від регулярних погроз Україні перейшов до погроз Заходу. Зокрема нещодавно він пригрозив країнам Європи ударом "Орєшніка".

Він опублікував відео з ударом балістичної ракети "Орєшнік" по Львівській області. Він додав до цього відеоролика хамський коментар на адресу Європи.

"Правлячі європейські тупиці все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів говорилося: Росія не прийме ніяких європейських або НАТОвських військ в Україні, але ні, Макрон (президент Франції Емманюель Макрон - УНІАН) продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, давайте ж. Ось що ви отримаєте", - писав Медведєв.

