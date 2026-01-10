'Ось що ви отримаєте': Медведєв пригрозив Європі, показавши удар 'Орєшніком' по Львівщині

Медведєв лютує через те, що європейські країни планують розгорнути свої війська в Україні.

Колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував відео з ударом балістичної ракети "Орєшнік" по Львівській області. На своїй сторінці в соцмережі X він додав до цього відеоролика їдкий коментар на адресу Європи.

"Правлячі європейські тупиці все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів говорилося: Росія не прийме ніяких європейських або НАТОвських військ в Україні, але ні, Макрон (президент Франції Емманюель Макрон - УНІАН) продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, давайте ж. Ось що ви отримаєте", - написав Медведєв.

Нагадаємо, що в ніч на 9 січня російські війська завдали удару балістичною ракетою "Орєшнік" по Львівській області. У Міноборони РФ зазначили, що це нібито була відповідь на "атаку" України по резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що на Львівщині росіяни завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. У Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ поділилися, що повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 000 км/год по балістичній траєкторії.

Удар "Орєшніком" по Львівській області є викликом не тільки для України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що показове використання Росією "Орєшніка" близько до кордонів Європейського Союзу - це виклик і для Варшави, і для багатьох інших столиць. Він підкреслив, що всім слід розуміти, що якщо росіяни "навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками або будь-якою риторикою від цього не сховаєшся".

Президент також закликав організувати систему спільних дій, систему спільного захисту, щоб реагувати рішуче на подібні загрози.

