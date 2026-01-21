У Німеччині затримали контрабандистів, які постачали дрони бойовикам 'ДНР' і 'ЛНР'

Безпілотники транспортувалися під виглядом гуманітарної допомоги.

У Бранденбурзі (Німеччина) затримали двох осіб, яких підозрюють у нелегальному постачанні дронів на тимчасово окуповану територію сходу України - бойовикам "ДНР" і "ЛНР".

Як пише BILD, фігуранти справи - громадянин Росії та громадянин Німеччини. Обох підозрюють у багаторічній підтримці проросійських збройних формувань на сході України.

"За даними федеральної прокуратури Німеччини, йдеться про допомогу так званим "ДНР" і "ЛНР", - зазначили у повідомленні.

За даними слідства, з 2016 року обидва зловмисники займали ключові позиції в організації, яка під виглядом гуманітарної допомоги відправляла в "ДНР" і "ЛНР" не тільки медикаменти та інше постачання, а й безпілотники. Дрони призначалися для сепаратистів, які воювали проти ЗСУ.

ЗМІ звертає увагу на той факт, що в Німеччині "ДНР" і "ЛНР" класифікуються як терористичні організації. Наразі затриманим інкримінується кілька епізодів співпраці з цими формуваннями. Розслідування триває.

Російські агенти у Німеччині - що відомо

Нагадаємо, раніше в німецькому місті Байройт заарештували ймовірних російських шпигунів, які готували серію терактів. Зокрема, двоє чоловіків шпигували на користь Росії. Підозрювані намагалися зібрати інформацію про американські військові бази на території Німеччини і готували атаки на військові транспортні маршрути в країні.

Основний обвинувачений - 39-річний росіянин німецького походження, якого звинувачували у співпраці зі спецслужбами РФ, агентурній діяльності з метою саботажу і "створенні загрози безпеці" для військових об'єктів.

