Поліцейських Брюсселя залучать до розв'язання проблеми сексуальних домагань на вулицях.
Читайте такожУ Білорусі з минулої весни відкрили понад 140 політичних справ проти жінок - правозахисникиПро це пише The Brussels Times.
Так, поліцейські в цивільному патрулюватимуть вулиці і виявлятимуть випадки домагань.
За словами міністра юстиції Вінсента Ван Квікенборна, в деяких місцях майже 80% жінок не наважуються виходити з дому через страх переслідувань.
«Ми починаємо щотижневе патрулювання так званих «гарячих точок». Якщо проект буде працювати добре, ми поговоримо з іншими містами, щоб реалізувати це і там, тому що це в основному проблема великих міст», - сказав він.
До домагань відносяться також образи та лайка. З 2014 року ці дії караються тюремним ув'язненням строком до одного місяця або штрафом у розмірі від 50 до 1000 євро.
За допомогою цього проекту місто сподівається ще більше «підвищити безпеку і якість життя для дівчаток і жінок».
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