США стали на крок ближче до диктатури, про яку попереджали аналітики. Верховний суд, в якому переважають трампісти, заборонив судам нижнього рівня блокувати укази президента. Про це йдеться в сьогоднішній ухвалі Верховного суду США.
Як зазначає CNN, накази судів нижчих інстанцій місяцями заважали Дональду Трампу впроваджувати його політику, яка часто йшла всупереч не лише із законами, але і з конституцією США. Наприклад, він намагався своїм указом скасувати автоматичне набуття громадянства дітьми, народженими на території США від батьків-іноземців, що прямо гарантується саме конституцією.
"У цьому сенсі це рішення стало значною перемогою Трампа у Верховному суді, і воно може мати тривалі наслідки не лише для решти його каденції, але й для майбутніх президентів обох партій", – пише CNN.
Незгоду з рішенням суддівської більшості висловила одна із суддів Верховного суду Соня Сотомайор. На її думку, сьогодні її колеги "ганебно" підіграли адміністрації Трампа у спробі нав'язати "явно неконституційну" політику, і тепер усі права американців, прописані в конституції, опинилися під загрозою.
"Сьогодні під загрозою опинилося право на громадянство, отримане при народженні. Завтра інша [президентська] адміністрація може спробувати вилучити вогнепальну зброю у законослухняних громадян або заборонити людям певних віросповідань збиратися для богослужіння", – заявила Сотомайор.
Варто зауважити, що рішення Верховного суду стосується лише права місцевих суддів блокувати укази президента, але не самого указу Трампа про скасуванняя автоматичного громадянства за місцем народження. Втім і цього вже достатньо, щоб Трамп поновив свій наказ про заборону автоматичного громадянства для дітей, народжених в США іноземцями, каже експерт з рішень Верховного суду, професор Юридичного центру Джорджтаунського університету Стів Владек.
Тим часом сам Трамп вже встиг публічно порадіти рішенню Верховного суду.
"Величезна перемога у Верховному суді Сполучених Штатів! Навіть містифікація щодо громадянства за народженням опосередковано зазнала сильного удару", – написав він у соцмережі Truth Social.
Трамп висловив переконання, що стаття конституції, яка гарантує громадянство усім народженим в США, незалежно від громадянства їхніх батьків, стосувалася дітей колишніх чорношкірих рабів, а тому, на його думку, начебто не може бути застосована до сучасного "шахрайства" з міграційними правилами.
США провалюються в диктатуру
Як писав УНІАН, числені аналітики висловлюють занепокоєння щодо майбутнього демократичного устрою США. За їхніми словами, Дональд Трамп перетворює США на автократію значно швидшими темпами, ніж це свого часу робив з Росією Володимир Путін.
Також ми розповідали, що більше 40% американців вважають Трампа диктатором.