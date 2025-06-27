Тепер навіть очевидно незаконні укази Трампа залишатимуться чинними доти, доки їх не скасує Верховний суд, що може вимагати кількох місяців чи навіть років судових баталій.

США стали на крок ближче до диктатури, про яку попереджали аналітики. Верховний суд, в якому переважають трампісти, заборонив судам нижнього рівня блокувати укази президента. Про це йдеться в сьогоднішній ухвалі Верховного суду США.

Як зазначає CNN, накази судів нижчих інстанцій місяцями заважали Дональду Трампу впроваджувати його політику, яка часто йшла всупереч не лише із законами, але і з конституцією США. Наприклад, він намагався своїм указом скасувати автоматичне набуття громадянства дітьми, народженими на території США від батьків-іноземців, що прямо гарантується саме конституцією.

"У цьому сенсі це рішення стало значною перемогою Трампа у Верховному суді, і воно може мати тривалі наслідки не лише для решти його каденції, але й для майбутніх президентів обох партій", – пише CNN.

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Незгоду з рішенням суддівської більшості висловила одна із суддів Верховного суду Соня Сотомайор. На її думку, сьогодні її колеги "ганебно" підіграли адміністрації Трампа у спробі нав'язати "явно неконституційну" політику, і тепер усі права американців, прописані в конституції, опинилися під загрозою.

"Сьогодні під загрозою опинилося право на громадянство, отримане при народженні. Завтра інша [президентська] адміністрація може спробувати вилучити вогнепальну зброю у законослухняних громадян або заборонити людям певних віросповідань збиратися для богослужіння", – заявила Сотомайор.

Варто зауважити, що рішення Верховного суду стосується лише права місцевих суддів блокувати укази президента, але не самого указу Трампа про скасуванняя автоматичного громадянства за місцем народження. Втім і цього вже достатньо, щоб Трамп поновив свій наказ про заборону автоматичного громадянства для дітей, народжених в США іноземцями, каже експерт з рішень Верховного суду, професор Юридичного центру Джорджтаунського університету Стів Владек.

Тим часом сам Трамп вже встиг публічно порадіти рішенню Верховного суду.

"Величезна перемога у Верховному суді Сполучених Штатів! Навіть містифікація щодо громадянства за народженням опосередковано зазнала сильного удару", – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп висловив переконання, що стаття конституції, яка гарантує громадянство усім народженим в США, незалежно від громадянства їхніх батьків, стосувалася дітей колишніх чорношкірих рабів, а тому, на його думку, начебто не може бути застосована до сучасного "шахрайства" з міграційними правилами.

США провалюються в диктатуру

Як писав УНІАН, числені аналітики висловлюють занепокоєння щодо майбутнього демократичного устрою США. За їхніми словами, Дональд Трамп перетворює США на автократію значно швидшими темпами, ніж це свого часу робив з Росією Володимир Путін.

Також ми розповідали, що більше 40% американців вважають Трампа диктатором.

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