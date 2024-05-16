Прем'єр Польщі поскаржився на погрози після замаху на Роберта Фіцо

Дональд Туск каже, що отримав багато погроз після замаху на його словацького коллегу.

Після замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про погрози на свою адресу заявив очільник польського уряду Дональд Туск.

Так, польский прем’єр опублікував у своєму Твіттері скріншот чужого твіту, автор якого натякнув, що з Туском може статися те ж саме, що і з Фіцо.

"Словаки сьогодні дали нам приклад, що робити з Дональдом Туском, якщо він скасує ЦКП" – йдеться у цьому твіті.

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За словами Туска, "вчора цього було багато".

Довідково . ЦКП – гучний інфраструктурний проєкт із побудови нового аеропорту біля Варшави, який просував попередній прем’єр. За даними ЗМІ, сам Туск зараз розмірковує над тим, аби скасувати проект через його високу вартість.

Замах на Роберта Фіцо: що відомо

Як писав УНІАН, напередодні словацький прем’єр Роберт Фіцо отримав кілька вогнепальних поранень під час зустрічі з громадянами на вулиці. Стрілка вдалося затримати на місці. Ним виявився 71-річний письменник та політичний активіст Юрай Цинтулу, який є ідейним противником Фіцо.

Лікарі стабілізували стан словацького прем'єр-міністра, провівши кілька операцій. Однак його стан залишається важким, небезпека для його життя все ще не минула.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток повідомив, що поліція працює лише з однією версією нападу – політично вмотивований акт. За його словами, підозрюваний не входив до жодної радикальної групи, хоча й брав участь в антиурядових протестах.

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