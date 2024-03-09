В Парижі багато говорять про допомогу Києву, але мало роблять. Берлін допомагає більше, але робить боязкі публічні заяви.

Розбіжності у поглядах на війну в Україні між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном поглиблюються і все більше переходять у площину особистих образ одне на одного. Про це заявив німецький експерт з міжнародних відносин Штефан Мейстер в авторській статті для французької газети Le Monde.

Так потужного удару по відносинах Німеччини і Франції завдали заяви двох лідерів в останні тижні. На тлі категоричної відмови Шольца постачати ракети Taurus Україні, Макрон ошелешив заявою про можливість відправки західних військ в Україну.

"У той час, коли Європа повинна виступити єдиним фронтом на підтримку України та її захисту від гібридної війни, яку веде Росія, дві найбільші європейські держави занурилися у глибоку кризу довіри та лідерства", – йдеться у публікації.

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Німецький аналітик зазначає, що Макрон і Шольц мають дуже різні характери, і це не сприяє взаємній симпатії. Але зараз їм дедалі важче налагодити професійні робочі стосунки, а те, що їх роз'єднує, з кожним днем стає все більш особистим. З німецької точки зору, гучні заяви Макрона були зроблені несвоєчасно і без консультацій з партнерами. І навпаки, в Парижі дедалі менше розуміють боязкість Німеччини у вирішенні критично важливих проблем континенту.

Пікантним моментом тут є той факт, що, попри усю публічну нерішучість Шольца, Німеччина є другим після США найбільшим постачальником зброї в Україну. У той же час Франція на тлі гучних заяв Макрона посідає лише 14-у сходинку у цьому списку.

"Німецький уряд не приховує свого зростаючого роздратування бажанням пана Макрона позиціонувати себе як лідера Європи. (...) Складається враження, що Німеччина не хоче брати кермо влади в свої руки, а Франція на це не здатна", – пише аналітик Штефан Мейстер.

Допомога Україні: позиції Франції та Німеччини

Як писав УНІАН, наприкінці лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправка західних армій в Україну не є неможливою, хоча зараз на це немає згоди. Пізніше на зустрічі з парламентськими партіями Макрон уточнив, що відправка військ в Україну можлива, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.

Паралельно з цією словесною рішучістю Макрона, в Берліні роблять прямо протилежні заяви. Так, і канцлер Олаф Шольц, і міністр оборони Борис Пісторіус наголосили, що Німеччина відкидає можливість розміщення своїх військ на території України та закликає припинити дискусії щодо цієї теми. Також Берлін виключає можливість передачі українцям ракет Taurus.

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