В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа, яка триває досі.

Українські дрони атакували склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) в Ростовській області, що забезпечує пальним військові частини та підрозділи РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях. Про це повідомили джерела УНІАН у спецслужбі.

"В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ поблизу н.п. Каменськ–Шахтинский, що в Ростовській області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що даний склад забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на ТОТ Донецької та Луганської областей. Ураження обʼєкту відбулося за допомогою 15 БПЛА типу "Obsidian".

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж, було уражено декілька резервуарів з ПММ. В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа. Пожежа триває досі.

Операції ГУР – останні новини

Наприкінці липня стало відомо, що угруповання "Хімік" Головного управління розвідки Міноборони України завдало комплексний удар по позиціях російських військ у Сирії.

Надвечір 30 липня кіберфахівці ГУР МО України завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії. Тоді було уражено критично важливі ресурси та отримано доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Вас також можуть зацікавити новини: