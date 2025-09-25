Наразі невідомо, хто за цим стоїть.

Над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у Франції було помічено кілька невідомих безпілотників. Про це повідомила місцева газета L'Union.

Походження дронів невідоме. Зазначається, що сталося це в ніч з 21 на 22 вересня. Згодом інформацію про безпілотники над військовою базою підтвердили і у відомчій військовій делегації департаменту (DMD).

"Було помічено кілька польотів дронів. Наразі ми не можемо сказати, хто їх запустив, але знаємо, що це не військові", – заявили там.

За інформацією видання, йдеться про апарати "значних розмірів". Водночас у DMD кажуть, що мова про "невеликі дрони". Після прольоту дронів на базі Мурмелон були вжиті "заходи для посилення пильності". Розслідування інциденту доручено жандармерії.

Префектура департаменту Марна та жандармерія департаменту Марна відмовилися надавати коментарі з цього приводу. Видання акцентує, що використання дронів суворо регулюється на цивільній території, і ще більш суворо – на військовій.

Дрони в Європі – інші новини

В ніч проти 25 вересня дрони були помічені в Данії. Через безпілотники було призупинено роботу аеропорту в Ольборзі – четвертому за населенням місті країни. Кілька літаків перенаправили до інших міст. Також повідомлялося про імовірну фіксацію дронів у ще кількох місцях.

Варто зазначити, що це вже другий інцидент з дронами в Данії за тиждень. Ввечері в понеділок, 22 вересня, було паралізовано роботу аеропорту Копенгагена. Тоді тривогу оголошували і в норвезькому Осло – там дрони помітили над військовою фортецею Акерсхус.

