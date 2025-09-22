В районі аеропорту Копенгагена було помічено 2-3 великих дрони.

У столиці Данії Копенгагені через дрони тимчасово зупинив роботу аеропорт. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як заявили у місцевій поліції, аеропорт Копенгагена закритий для зльотів і посадок. У тому районі було помічено 2-3 великих дрони. Термін закриття аеропорту наразі невідомий.

.Всі зльоти та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені о 20:26 за місцевим часом. Зазначається, що щонайменше 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів.

Тим часом видання Aftonbladet пише, що повітряну тривогу оголосили в Норвегії. Надійшло повідомлення про безпілотники над військовою фортецею Акерсхус в Осло.

За словами начальника оперативного управління Ойвінда Хаммерсволда, безпілотники виявили військові. За даними NRK, було затримано двох осіб із Сінгапуру.

Інциденти в Європі: інші новини

10 вересня під час чергової атаки по Україні численні російські дрони залетіли до Польщі. Там їх довелося збивати авіації НАТО.

Ця подія стала доволі гучним прецедентом. Польща активізувала 4 статтю НАТО. Більше тривоги зʼявилося після провокації російських літаків, які залетіли в повітряний простір Естонії на 12 хвилин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, що події в Польщі та Естонії нагадують початок російської агресії в Україні.

