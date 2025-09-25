Цього разу не працює аеропорт в місті Ольборг.

У Данії закрили аеропорт через фіксацію дронів в його повітряному просторі. Це вже другий такий інцидент від початку тижня.

Про закриття аеропорту повідомляє Reuters із посиланням на заяву його представника. Цього разу паралізовано роботу летовища в місті Ольборг.

Водночас представник аеропорту відмовився надати журналістам коментар щодо кількості зафіксованих у повітрі дронів.

Відео дня

Після виявлення дронів було зупинено зліт та посадку літаків. На місці перебуває поліція, повідомляє Sky News.

"Було затримано чотири рейси, у тому числі два літаки SAS, один Norwegian і один KLM", – йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що Ольборг є четвертим містом Данії за кількістю населення. Воно знаходиться на півночі країни.

Інцидент з дронами в Данії

Нагадаємо, в понеділок, 22 вересня, в Данії закривали аеропорт у Копенгагені через появу там 2-3 великих дронів. Всі злети та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені о 20:26 за місцевим часом.

Того ж дня тривогу через дрони оголошували в норвезькому Осло. Там безпілотники виявили над військовою фортецею Акерсхус.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зауважила, що у країні не виключають причетність до інциденту Росії. Вона додала, що Данія зазнала "найсерйознішої на сьогоднішній день атаки на критично важливу інфраструктуру".

Вас також можуть зацікавити новини: