У Данії закрили аеропорт через фіксацію дронів в його повітряному просторі. Це вже другий такий інцидент від початку тижня.
Про закриття аеропорту повідомляє Reuters із посиланням на заяву його представника. Цього разу паралізовано роботу летовища в місті Ольборг.
Водночас представник аеропорту відмовився надати журналістам коментар щодо кількості зафіксованих у повітрі дронів.
Після виявлення дронів було зупинено зліт та посадку літаків. На місці перебуває поліція, повідомляє Sky News.
"Було затримано чотири рейси, у тому числі два літаки SAS, один Norwegian і один KLM", – йдеться в матеріалі.
Журналісти зазначають, що Ольборг є четвертим містом Данії за кількістю населення. Воно знаходиться на півночі країни.
Інцидент з дронами в Данії
Нагадаємо, в понеділок, 22 вересня, в Данії закривали аеропорт у Копенгагені через появу там 2-3 великих дронів. Всі злети та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені о 20:26 за місцевим часом.
Того ж дня тривогу через дрони оголошували в норвезькому Осло. Там безпілотники виявили над військовою фортецею Акерсхус.
Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зауважила, що у країні не виключають причетність до інциденту Росії. Вона додала, що Данія зазнала "найсерйознішої на сьогоднішній день атаки на критично важливу інфраструктуру".