Підрозділ, на озброєнні якого стоять легкі безпілотники, готовий до можливих бойових дій проти Ірану.

Перший підрозділ безпілотників-камікадзе Пентагону готовий до дій, якщо президент США Дональд Трамп вирішить завдати ударів по Ірану. Про це пише Bloomberg з посиланням на американських чиновників та аналітиків.

Підрозділ безпілотників, відомий як Task Force Scorpion, розвинувся на основі експериментального підрозділу безпілотників американської армії. За словами речника Центрального командування США капітана Тіма Хокінса, він вже готовий до операцій.

Він уточнив, що США створили ескадрилью безпілотників у минулому році. І зараз підрозділ є частиною регіонального нарощування військових сил США на Близькому Сході. Це перше можливе бойове застосування цього підрозділу, уточнили автори.

Видання нагадало, що підрозділ успішно випробував запуск безпілотника в Перській затоці в середині грудня з палуби американського десантника "Санта-Барбара", одного з прибережних бойових кораблів у регіоні, що сьогодні перебуває у складі американської армади.

Розгортання підрозділу знаменує собою "відхід від залежності американських військових від багатомільйонних платформ, таких як MQ-9 Reaper, які дедалі важче виправдати в конфліктах з високим рівнем виснаження військовослужбовців та масовим використанням військ", – сказала аналітикиня з питань оборони Forecast International Анна Міскеллі.

"Але той факт, що безпілотники були створені за допомогою зворотного проєктування іранського Shahed-136, показує, що США все ще намагаються наздогнати Росію та Іран після багатьох років використання Росією та Іраном безпілотників-камікадзе для ураження цілей, зокрема в Україні", - йдеться у статті.

За оцінками Центрального командування, вартість кожного з безпілотників становить близько 35 тисяч доларів. Мова йде про дрони LUCAS, які виробляються компанією SpektreWorks з Аризони. Їх можуть використовувати для атак, розвідувальних місій та морських ударів. Згідно з окремою заявою Центрального командування, дрони мають "широку дальність польоту та призначені для автономної роботи".

Корисне навантаження безпілотника LUCAS у 18 кілограмів означає, що його не можуть використовувати проти стійких іранських цілей. Але "ця сила була б ефективним способом атаки на розподілені цілі в Ірані, такі як об’єкти з виробництва ракет, дорожні мережі та місця запуску ракет", – стверджує Браян Кларк, аналітик аналітичного центру Інституту Гудзона та колишній стратегічний планувальник ВМС США.

"Знищення таких цілей вимагає багато розсіяних атак, для яких добре підходять недорогі дрони", – сказав він, зазначивши, що Іран більше не має значної мережі протиповітряної оборони, тому може не мати змоги збити багато з них.

Створення власного Shahed у США

Нагадаємо, що американські військові відкрито визнали, що розробили новий ударний безпілотник, зворотно спроєктувавши захоплений іранський Shahed-136. Зазнчається, що LUCAS обходиться значно дешевше MQ-9 Reaper, що коштує коштує 30 млн доларів. Таким чином за ціною одного Reaper США можуть виготовити 857 LUCAS.

