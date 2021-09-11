На місце події викликали правоохоронців.

У Лондоні посеред дня двоє голих чоловіків нападали на перехожих.

Про це пише Mirror.

На відзнятих очевидцями кадрах видно, як один зі зловмисників розмахується ногою і кидається на велосипедиста з-за спини в той час, як той саме зупинився в очікуванні "зеленого світла" на дорозі.

Чоловіки вийшли з метро і пройшлися спершу по один бік вулиці, а потім перейшли дорогу на інший. Один з нападників надягнув труси, але його товариш бігав абсолютно голим.

На місце події викликали правоохоронців. Ті негайно спіймали порушників. Чоловіки віком 32 і 26 років були арештовані за підозрою у непристойній поведінці.

"Обидва були доставлені до лікарні згідно з законом про психічне здоров’я, а потім повернені під варту", – відповіли журналістам представники поліції.

Своєю чергою, постраждалий велосипедист відповів, що в момент нападу подумав про можливу терористичну атаку.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримали чоловіка, який роздягнувся догола на парапеті пам'ятника "Крила Перемоги", встановленого з нагоди 40-річчя визволення міста від нацистських загарбників.

А в Києві очевидці помітили майже голу дівчину на дорожньому знаку, яка танцювала стриптиз.

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Автор: Віолетта Орлова