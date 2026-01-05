У США атакували будинок віцепрезидента США Джей Ді Венса

На момент інциденту будинок був порожній.

У Цинциннаті, штат Огайо, затримали чоловіка, який у ніч на 5 січня пошкодив будинок віцепрезидента США Джей Ді Венса. Про це повідомляє Fox News.

Секретна служба США повідомила журналістам, що було затримано чоловіка, який пошкодив будинок віцепрезидента США. Його затримали незабаром після опівночі.

Правоохоронці розповіли журналістам, що затриманий імовірно завдав шкоди майну, зокрема розбив вікна зовні приватного будинку. Після затримання чоловік був узятий під варту поліцією Цинциннаті.

"На момент інциденту резиденція була порожня, а віцепрезидент і його сім'я не перебували в Огайо", - поділилися в Секретній службі США.

Прессекретар віцепрезидента США у розмові з журналістами підтвердив, що Венс і його сім'я перебували у Вашингтоні, коли стався інцидент.

Венс розповів, чим була корисна його сварка із Зеленським в Овальному кабінеті

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що відносини між Штатами та Україною "стали набагато продуктивнішими" після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

Венс сказав, що, на його думку, під час перепалки 28 лютого "публічне вираження того, де були розбіжності, а де спільні інтереси, було досить продуктивним".

