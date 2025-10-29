Віцепрезидент США назвав конфлікт із президентом України найвідомішою подією у своїй кар’єрі.

Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що відносини між США та Україною "стали набагато продуктивнішими" після його сварки із президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті в лютому 2025 року. Про це він сказав в інтерв'ю на каналі Pod Force One, пише The New York Post.

За словами Венса, конфлікт із Зеленським, став, ймовірно, "найвідомішим" з того, що він коли-небудь робив або коли-небудь зробить.

"Якщо повернутися до того моменту, я роздратувався, бо помітив певну грубість... Я зробив з цього висновок для себе, але також думаю, що і будь-який іноземний лідер, який приходить до Овального кабінету, повинен зробити висновок, зокрема… ви намагаєтеся поважати правила дому, в якому ви перебуваєте", - сказав віцепрезидент США.

Він сказав, що, на його думку, під час перепалки 28 лютого "публічне висловлення того, де були розбіжності, а де спільні інтереси, було досить продуктивним".

Взаємини Зеленського і Венса

Як повідомляв раніше УНІАН, 28 лютого Зеленський в прямому етері жорстко посперечався із президентом США Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Тоді президент України прибув у Вашингтон, щоб укласти угоду про корисні копалини, однак до цього не дійшло, оскільки між ним і представниками адміністрації США сталася сварка, під час якої Венс, зокрема, дорікнув Зеленському, що Україна нібито невдячна Сполученим Штатам за допомогу під час війни.

Зеленський і Венс уперше після сварки зустрілися у Ватикані на церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV 18 травня. Тоді в мережі показали фото, на якому президент України і віцепрезидент США тиснули один одному руку.

Також Венс розповідав, як пожартував із Зеленським у Білому домі, коли той прибув 18 серпня для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. "Президент Зеленський зайшов до Овального кабінету. Я розмовляв з ним, із президентом, з деякими членами високопоставленої української делегації. Я сказав: "Пане президенте, якщо ви будете поводити себе добре, я нічого не скажу"... Це стало гарним поштовхом, щоб розпочати розмову", - сказав Венс.

