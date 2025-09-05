Колишній президент США переніс ту саму процедуру, яку його дружина Джилл Байден зробила 2023 року.

Колишній президент США Джо Байден пройшов процедуру з видалення ракових клітин із чола. Йому зробили операцію Мооса - це метод, за якого тканину видаляють доти, доки на шкірі не залишиться слідів раку, підтвердила його прессекретарка. Дружині Байдена, Джилл, таку саму операцію зробили 2023 року над правим оком.

Раніше в інтернеті було опубліковано відео, де 82-річний Байден виходить із церкви в Делавері з перев'язаним шрамом на лобі. The Times повідомляє, що це не перший його контакт із раком. Ще до того, як він став президентом, у нього видаляли немеланомні види раку шкіри. У лютому 2023 року йому видалили базальноклітинну карциному з грудей, а в травні цього року він оголосив, що в нього виявили агресивну форму раку передміхурової залози (простати), яка поширилася на кістки.

"Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме там, де були зламані. Спасибі, що піднімаєте нас своєю любов'ю і підтримкою", - написав він тоді в X (Twitter).

Відео дня

Ситуація з онкологією в родині Байдена

У червні, під час перших публічних заяв після розкриття діагнозу, Байден сказав, що він "оптимістичний". Також він зазначив, що "почувається добре" після початку лікування, яке включає щоденне приймання таблеток.

"Очікування такі, що ми зможемо це перемогти... рак не торкнувся жодного органу. Мої кістки міцні. Хвороба не проникла далі, тож я почуваюся добре", - сказав Байден журналістам після пам'ятної церемонії в Делавері в День поминання.

Він додав, що працює "з одним із найкращих хірургів у світі", який сам раніше зіткнувся з тим самим типом раку. У момент постановки діагнозу Байден отримав показник Глісона 9.

Шкала Глісона використовується для оцінки пухлин передміхурової залози за ступенем агресивності клітин під мікроскопом. Бали 9 і 10 вважаються найбільш агресивними.

Також варто згадати, що старший син Байдена, Бо, помер від гліобластоми у віці 46 років 2015 року, коли Байден був віцепрезидентом за Барака Обами.

