За словами новообраного лідера республіканців у Сенаті США, його команда єдина у підтримці програми президента Трампа.

Новим лідером республіканської фракції у Сенаті США стане сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який не один раз наголошував на підтримці України, повідомляє BBC.

"Для мене велика честь отримати підтримку моїх колег, щоб очолити Сенат у 119-му Конгресі, і я пишаюся роботою, яку ми виконали, щоб забезпечити собі більшість і Білий дім. Ця команда республіканців єдина в підтримці програми президента Трампа, і наша робота починається сьогодні", - заявив він після голосування.

Що відомо про Джона Туна

Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а з 2019 став заступником Мітча Макконнела, який є теперішнім лідером республіканців, проте йде у відставку після 18 років на посаді.

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У боротьбі за посаду він обійшов сенатора з Техасу Джона Корніна та Ріка Скотта з Флориди, якого вважають близьким соратником Трампа.

Останнім часом Тун намагався покращити стосунки з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зокрема він відвідав його будинок у Мар-а-Лаго в березні та зменшив критику в бік обраного президента.

Що Тун говорив про Україну

У травні 2022 року сенатор заявляв про великі успіхи України у боротьбі з російськими окупантами. Тоді він наголошував, що народ України не зможе вистояти у цій війні без військової допомоги США та інших країн, тому закликав партнерів з Європи внести значний внесок, аби Україна мала сильну позицію для перемоги у цьому конфлікті.

"Багато хто побоювався, що Росія розчавить Україну за лічені дні. Натомість Україна не тільки витримала російську агресію, а й завдала Росії принизливих поразок", - підкреслив Тун.

За його словами, ціна бездіяльності з боку США та союзників була б набагато вищою, ніж витрати на військову підтримку для України.

"Ми не можемо дозволити Путіну думати, що він може безперешкодно здійснювати свої експансіоністські мрії. І Сполучені Штати, і всі члени НАТО повинні залишатися відданими нашій спільній обороні та підтримці України в її боротьбі за свободу. Український народ наразі робить усе можливе, щоб забезпечити майбутнє демократії та свободи в Україні. Давайте продовжимо давати зрозуміти, що вони не самотні в цій боротьбі. І давайте подбаємо про те, щоб у них були необхідні інструменти, щоб виграти цю війну і забезпечити свободу України назавжди", - додав сенатор.

Також в інтерв'ю BPS він наголошував, що лідерство США наразі необхідне, як ніколи у сучасній історії:

"...Ми повинні переконатися, що Україна має зброю і ресурси, необхідні їй для перемоги над росіянами, тому що, якщо ми не надсилаємо їм американську зброю, і вони досягнуть успіху в Україні, і ввійдуть в країну НАТО, тоді ми будемо надсилати американських синів і дочок. А я б вважав за краще послати зброю, боєприпаси та інше, і дозволити українському народу, який дійсно добре переносить боротьбу з росіянами, виграти цю битву. І я сподіваюся, що ми зможемо отримати політичну підтримку, щоб це сталося".

США і Україна - останні новини

Раніше видання Fox News повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп скоро призначить спецпредставника щодо України, який очолить переговори про припинення війни з Росією. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, на роль перемовника щодо України в оточенні Трампа розглядають дві кандидатури.

Також стало відомо, що Трамп визначився з кандидатурою на посаду голови Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Ним стане соратник екс-глави Білого дому Джон Реткліфф. Зазначається, що під час першої канденції Трампа Реткліфф був директором Національної розвідки.

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