Він вважає, що прихід будь-якого його наступника може призвести до катастрофи.

Прем'єр-міністр Британії, що йде у відставку, Борис Джонсон має намір в майбутньому повернутися на посаду.

Про це пише газета The Sunday Times, з посиланням на джерела в канцелярії глави уряду.

За їхніми даними, Джонсон вірить, що ще обійме посаду прем'єр-міністра.

"Він думає, що прихід будь-якого його наступника до влади може призвести до катастрофи і через кілька років після поразки консерваторів на загальних виборах партія зможе повернутися, коли буде потрібно хтось енергійний і здатний знову привести консерваторів до влади. Він вважає, що може стати цією людиною", - розповів співрозмовник видання.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Політик залишатиметься на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і глава уряду.

В прощальному зверненні до британського парламенту він закликав триматися поруч з США і захищати українців.

За даними газети The Telegraph, Джонсон має намір приїхати в Україну перед тим, як остаточно покине пост. Це буде його третій візит з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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