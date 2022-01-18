Вашингтон досі не знає, що задумав Путін.

Міністр закордонних справ 2014-2019 рр. Павло Клімкін вважає, що Росія спробує дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні протягом наступних двох років. Зараз же Кремль хоче виключити з переговорів щодо безпеки у Європі керівництво ЄС.

Про це йдеться у публікації Європейської правди.

Екс-міністр пише, що переговори між США, ЄС і Росією через тактику "не провокувати" можуть вказувати "на новий баланс між США та РФ".

"Питання для нас не тільки в тому, чи будуть досягнуті компроміси щодо України і які саме – воно у новій системі координат і пріоритетів. Йдеться також про безпеку Заходу та його імідж світового гравця, хоча запобігти російським військовим операціям проти України, безумовно, є пріоритетом для нього. Чи є у всього Заходу політична воля не вдаватися до компромісів щодо нашого майбутнього заради досягнення цієї мети? Побачимо найближчим часом", - переконаний дипломат.

Читайте такожКанада відправила в Україну елітну групу спецпризначенців – ЗМІКлімкін передбачає, що Путін хоче зруйнувати єдність Євросоюзу шляхом надання преференцій окремим країнам та розміщення нових видів озброєнь у чутливих локаціях.

"Для України відповідь буде тактичною, Кремль послідовно шукатиме шанс для внутрішньої дестабілізації як привід для втручання. Москва послідовна у своїх амбіціях: йдеться не про відкладення або затримку нашого просування на Захід, а про гарантоване повернення України у свою зону впливу", - пише Клімкін.

Клімкін вважає, що українське керівництво включно з Верховною Радою повинні продемонструвати "бажання і здатність стати історією успіху": "Що ми мали б зробити від самого початку – це сказати, що будь-які рішення щодо нас, прийняті без нашої участі, не мають шансів бути реалізованими і позбавлені жодних шансів на підтримку українським суспільством. Ані в парламенті, ані на референдумі, ані в будь-якій іншій формі".

"Наші партнери не до кінця розуміють емоції українців, їхнє небажання йти на компроміси з російським режимом і можливу хвилю емоцій в разі їхнього навіть обговорення. Натомість у Кремлі це дуже добре розуміють. Наступні два роки будуть гранично складними для України", - вказує дипломат.

Кремль, зазначає Клімкін, використає момент для дестабілізації та руйнування України – послабити Україну як мінімум і розвалити нас як максимум є головною мрією Кремля, і саме в цьому – основна небезпека.

"Це небезпека є більшою, ніж негайне масоване вторгнення РФ", - наголошує Клімкін.

Помилки у наступні два роки можуть коштувати дорожче, ніж на початках Незалежності, стверджує дипломат.

Загроза повномасштабного нападу РФ на Україну

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

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