За словами фахівців, правозахисники недостатньо взаємодіяли з владою України.

Незалежні експерти проаналізували скандальний звіт Amnesty International з критикою України. Серед них були аналітики з Оксфордського, Копенгагенського, Женевського університетів, а також з Університету Брігама Янга, та Університету Редінга. Організація вирішила не публікувати цей документ і залишити його для внутрішнього користування.

Як нагадало видання New York Times, яке змогло ознайомитись з висновками фахівців, у серпні минулого року Amnesty International звинуватила ЗСУ у тому, що вони "наражають цивільних осіб на небезпеку", розміщуючи солдатів і завдаючи ударів з населених пунктів.

На думку експертів, аналітики Amnesty International недостатньо обґрунтували свій звіт, в якому звинуватили Україну. Текст висновку вони назвали "двозначним, неточним і в деяких аспектах сумнівним з юридичної точки зору".

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"Це особливо стосується початкових абзаців, які можуть бути прочитані як такі, що мають на увазі - хоча це і не було наміром Amnesty International - що на системному чи загальному рівні українські сили були в першу чергу або однаково винні в загибелі мирних жителів, яка сталася внаслідок нападів з боку Росії", - пояснюють експерти.

За їхніми словами, Amnesty International "недостатньо взаємодіяли" з українською владою, щоб встановити обставини розміщення військ поблизу цивільних. У зв'язку з цим, вони мали б використовувати більш обережні формулювання.

Зазначається, що початковий варіант висновку експертів був ще жорсткіший, але Amnesty International лобіювала комісію, щоб пом'якшити тон. Однак в результаті експерти замінили "необґрунтований" на "недостатньо обґрунтований". Видання припускає, що документ був готовий ще у лютому. Фахівці попросили попередити, Amnesty International все ж публікувати звіт.

Скандал з Amnesty International

Влітку 2022 року Amnesty International опублікувала звіт, у якому критикувала Збройні сили України за буцімто розміщення техніки у житлових кварталах. Окремо правозахисників звинуватили у тому, що вони незаконно збирали свідчення в українців, які перебували у фільтраційних таборах загарбників.

Однак Amnesty International заперечила відповідну заяву Центру стратегічних комунікацій України.

Пізніше стало відомо, що організація залучить незалежних експертів для перевірки скандального документу.

Вже у новій доповіді про війну в Україні Amnesty International звинуватила Росію у злочині проти людства.

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