Ентоні Блінкен заявив, що ситуація з тимчасово окупованими територіями може і не змінитися.

Україна сама має вирішувати, чи настав час закінчити повномасштабну війну, розпочату Росією, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Вони повинні вирішити, де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити. Я не думаю, що від того, де на даний момент на карті намальована лінія [фронту], щось сильно зміниться", - заявив він в інтерв'ю The New York Times.

Держсекретар США зазначив, що Україна завжди претендуватиме на тимчасово окуповану територію, проте в найближчому майбутньому лінія фронту сильно не зміниться.

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"Питання в тому, чи знайдуть вони за підтримки інших [країн] спосіб повернути втрачену територію? Малоймовірно, що [кремлівський диктатор Володимир] Путін відмовиться від своїх амбіцій. Якщо буде укладено перемир'я, то, на думку Путіна, воно, найімовірніше, дасть йому час на відпочинок, переоснащення і повторний напад у якийсь момент у майбутньому", - сказав Блінкен.

Путін, за його словами, "зазнав невдачі", через це в України є потенціал не тільки вижити під час війни, а й процвітати в майбутньому. Хоча це, за його словами, залежить від рішень майбутньої адміністрації обраного президента США Дональда Трампа та інших країн.

Зокрема, потрібно переконатися, що Україна має потенціал для стримування теоретичної агресії в майбутньому. Це може стосуватися і питання вступу України до НАТО, і гарантій безпеки, заявив він в інтерв'ю.

Блінкен особисто сподівається, що США в майбутньому збереже позицію "життєво важливого помічника", яким Сполучені Штати були для України останні роки.

"Тому що, знову ж таки, йдеться не тільки про Україну. Це ніколи не було пов'язано тільки з Україною", - заявив Блінкен.

Інші заяви Блінкена

Раніше УНІАН повідомляв, що в України є вибір - продовжувати боротьбу або переходити до переговорів і спроби перемир'я. Блінкен зазначив, що хоче переконатися, що дає новій адміністрації президента США та Україні "максимально сильні можливості для гри".

Крім того, держсекретар США заперечує, що Путін напав на Україну саме після виходу США з Афганістану. "Навпаки, наші супротивники, разом із РФ, були б раді, якби ми залишилися в Афганістані ще на 20 років", - заявив він.

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