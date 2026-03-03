На Байконурі росіяни відновили ключовий майданчик для запусків ракет

22 березня звідти стартує "Прогрес МС-33", який летітиме до Міжнародної космічної станції.

На 31-му майданчику космодрому Байконур росіяни завершили відновлення кабіни обслуговування, пошкодженої під час пуску ракети-носія "Союз" у 2025 році. З цього майданчика здійснюється російська пілотована програма.

Роскосмос уже офіційно затвердив дату запуску транспортного вантажного корабля "Прогрес МС-33" до Міжнародної космічної станції (МКС). Старт із космодрому заплановано на 22 березня 2026 року, розповідає

Зазначається, що було підготовлено та пофарбовано 2350 кв.м. конструкцій, замінено всі вузли кріплень на нові, повністю замінено та налагоджено електрообладнання, проведено ревізію та обслуговування вузлів та механізмів кабіни обслуговування, виконано понад 250 погонних метрів зварних швів.

В Роскосмосі заявили, що найбільш складним завданням став монтаж деяких елементів кабіни довжиною 19 метрів та масою близько 17 тонн, які встановлювалися через вогневий отвір.

Український військовий портал "Мілітарний" пише, що цей об’єкт має стратегічне значення, адже майданчик №31 є основним для запусків не лише вантажних, а й пілотованих кораблів "Союз".

У виданні нагадали, що у 2025 році на Байконурі мобільна сервісна кабіна провалилася у вогнезахисний канал на кілька метрів, деформувавши містки та елементи доступу. Унаслідок цього стартовий майданчик №31 фактично став непридатним до експлуатації.

"Прогрес МС-33" має доставити на МКС паливо, обладнання для наукових експериментів, продукти харчування та посилки.

Російські запуски кораблів у космос

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Росія запустила корабель "Союз МС-28", відправивши в космос трьох астронавтів, але при цьому під час запуску пошкодила стартовий майданчик на космодромі.

Сам запуск, у результаті якого корабель "Союз" доставили до Міжнародної космічної станції, пройшов успішно, і ніхто з трьох астронавтів на борту не постраждав. Однак кадри Роскосмосу свідчать про те, що сервісний відсік під стартовим майданчиком був зміщений під час запуску двигунів "Союзу".

Майданчик 31/6 – єдиний в Росії стартовий майданчик для пілотованих космічних апаратів. Він був побудований у 1960-х роках на космодромі Байконур, який Росія орендує у Казахстану.

