Тепер країна може зробити наступні кроки.

У суботу, 1 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив рішення парламенту щодо ратифікації членства Фінляндії в Північноатлантичному альянсі.

Як пише Yle, у турецького лідера було п'ятнадцять днів, щоб підтвердити рішення парламенту.

Однак цей процес просувався швидко, тоді як, наприклад, у 2020 році на підтвердження ратифікації членства Північної Македонії пішло два тижні після рішення парламенту.

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Вступ Фінляндії і Швеції до НАТО: найголовніше

У травні 2022 року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до НАТО подали заявки на вступ одразу дві країни - Фінляндія і Швеція. Вони отримали офіційне запрошення вже наприкінці червня. Тоді ж почався процес ратифікації відповідного протоколу парламентами країн-членів НАТО.

Схвалення заявок від 28 країн було отримано швидко, однак Угорщина і Туреччина до останнього не хотіли ухвалювати ратифікацію. 27 березня Будапешт все-таки погодився на вступ Фінляндії. Пізніше таке ж рішення ухвалила Туреччина. Щодо Швеції питання все ще залишається відкритим.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія стане членом НАТО найближчими днями.

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