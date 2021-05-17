Надто великі російські посольства в східноєвропейських столицях справді стали базами для шпигунів, але це не єдина проблема.

Для Чехії це турбулентні часи. Найбільший конфлікт між Прагою і Москвою з часів падіння комунізму спалахнув якраз тоді, коли чеська сторона збиралася купити велику партію вакцин "Спутник V". І чеський розворот "на схід" був зупинений.

Тепер з'явився страх перед масштабами російського впливу на чеське суспільство у цілому спектрі питань: від вакцинації до іноземних інвестицій. Про це пише EUObserver. 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш скликав термінову прес-конференцію, щоб розповісти про "незаперечні докази" причетності агентів спецслужб Росії до потужного вибуху на складі боєприпасів поблизу села Врбетіце в 2014 році. Тоді загинули двоє працівників складу. Чеські політики назвали цей епізод актом "державного тероризму".

Читайте такожЧехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів у ВрбетіцеВ організації атаки звинуватили агентів підрозділу 29155 ГРУ, які застосували хімічну зброю в британському Солсбері у 2018 році. В результаті Прага попросила 81 працівника посольства Росії залишити країну. Вигнання дипломатів, пов'язаних з російською зовнішньою розвідкою, лише підтвердила давні страхи, що посольство служило вузлом для таємних російських операцій. Інші країни в регіоні теж зіштовхнулися з аналогічними проблемами.

Дослідник Чеської асоціації з міжнародних справ Павел Гавлічек сказав, що "російське посольство в Празі аж занадно велике, так само як і інші російські посольства в Центральній Європі. Докази російської таємної активності повинні стати дзвінком пробудження для всього регіону".

Розкол Вишеградської четвірки

Вишеградська четвірка, до якої входять Чехія, Угорщина, Польща і Словаччина, в минулому неодноразово об'єднувалися, щоб захистити порушення національного суверенітету з боку Брюсселю. Але виступити єдиним фронтом проти агресії Росії їм чомусь не вдалося. Угорщина відмовилася висилати російських дипломатів й наполягала на тому, щоб декларація Вишеградської четвірки про підтримку Чехії була пом'якшена.

"Розкол через Росію, швидше за все, поглибиться. Польща і Чехія будуть більш прихильними до ЄС і НАТО, але Угорщина під керівництвом уряду Орбана продовжить свій більш проросійських курс", - сказав директор празького Інституту міжнародних відносин Еміль Аслан.

Багато хто в регіоні боїться, що в питанні ворожого російського впливу активність розвідки - це лише вершина айсбергу. За словами Гавлічека, поширення лояльних до Кремля радикальних воєнізованих організацій - дуже вагома причина для занепокоєння у всій Центральній Європі.

"Існують побоювання, що воєнізовані групи в Чехії й Словаччині співпрацюють з Москвою проти своїх держав. Інфільтрація в суспільство значно глибше, ніж роздуті посольства", - сказав він.

Низка воєнізованих груп були створені по всій Центральній Європі після російської анексії Криму в 2014 році. В Чехії група під назвою "Резервісти Чехословацької армії за мир" має тісні зв'язки з російськими бойовиками в Україні. Як і інші подібні організації, вона виступає проти ЄС, НАТО і глобалізації.

Читайте такожAtlantic Council: Імперіалізм Путіна зробив сусідів Росії "недружніми країнами"В Словаччині група "Словацький призовників" підтримує зв'язки з пов'язаною з Кремлем бандою мотоциклістів під назвою "Нічні вовки". Такі воєнізовані організації разом з правими радикальними партіями намагаються дестабілізувати пов'язані із Заходом організації, просуваючи при цьому панслов'янізм і проросійські настрої.

Інфільтрація антизахідних сил також відбувається через російську економічну присутність, до якої тепер все частіше ставляться з відчуттям недовіри.

Підприємці чи агенти?

Директор Нью-Йоркського університету в Празі Їржі Пехе вказав на підозрілий зв'язок між непрозорими бізнес-угодами й російським відмиванням грошей. За його словами, велика кількість "підприємців" з Росії в Чехії насправді "просувають російські державні інтереси". Пехе переконаний, що загроза для внутрішньої безпеки буде нейтралізована лише після жорсткого придушення таких ворожих економічних сил.

"Якщо ми хочемо говорити про суверенітет в Чехії, вигнання кількох російських агентів з посольства дасть не багато", - сказав він.

Вже зараз з'явилися ознаки контрнаступу проти економічного впливу Москви. "Росатом" втратив контракт на будівництво АЕС в Чехії вартістю 6 мільярдів євро. До того ж, Прага вже не розглядає можливість купити російську вакцину "Спутник V". Але стає очевидно, що уваги потребує значно ширший спектр політичних й соціальних факторів, які роками посилювали вплив Росії. І коли йдеться про суверенітет Центральної Європи, потрібно також звернути нарешті увагу й на слона в кімнаті.

Читайте такожDie Welt: Німеччина шукає "план Б" для "Північного потоку-2"Як й інші країни в регіоні, Чехія зважує загрози від запуску газопроводу "Північний потік-2", так само як і обіцяні економічні вигоди від нього.

"Наслідки для політики й безпеки від "Північного потоку-2" чіткі. Але Чехія буде бенефіціаром. Тож сприйняття збалансоване. Тут виникає парадокс: ми відкриваємо двері перед російським впливом і водночас намагається робити дипломатичні кроки проти Москви", - сказав Гавлічек.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

У солідарність із Чехією країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім російських дипломатів. Також це зробили й низка інших країн.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань