У США вважають, що Пекін може використовувати зібрані особисті дані, щоб ідентифікувати американських шпигунів, а також для стеження за чиновниками в Білому домі.

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) підозрює Китай у використанні штучного інтелекту для стеження за американцями в масштабах, які "не були можливі ніколи раніше". Про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що ще у липні 2018 року співробітник корпорації Apple Сяолан Чжан вирушив до аеропорту Сан-Хосе, Каліфорнія, щоб сісти на рейс до Пекіна. Він пройшов контрольно-пропускний пункт у терміналі B, коли його поїздку раптово перервали федеральні агенти.

Після наводки служби безпеки Apple Чжана заарештували та звинуватили в крадіжці комерційної таємниці, пов’язаної з програмою автономного керування компанії.

Відео дня

"Це була сутичка в безперервній тіньовій війні між США та Китаєм за перевагу в області штучного інтелекту. Два суперники намагаються вирватися вперед у освоєнні технології з потенціалом змінити економіку, геополітику та війну", - пише ЗМІ.

Зазначається, що штучний інтелект був у списку критично важливих технологій США, які необхідно захистити ФБР, так само як Китай помістив його до списку технологій, у яких його науковці хотіли б досягти прориву до 2025 року. Можливості ШІ Китаю вже вважаються величезними, але нещодавно розвідувальні служби США зробили нові попередження, окрім загрози крадіжки інтелектуальної власності.

"ФБР та інші агентства вважають, що замість того, щоб просто викрадати комерційні таємниці, Китай може використовувати штучний інтелект для збору та накопичення даних про американців у масштабах, які ніколи раніше не були можливими", - йдеться у матеріалі.

Як пишуть автори, проблема за останній рік постала настільки гостро, що глава ФБР і глави розвідок країн Заходу провели у жовтні зустріч з представниками цієї технологічної галузі. У США вважають, що китайська влада може використовувати зібрані особисті дані, щоб ідентифікувати американських шпигунів, а також для стеження за чиновниками в Білому домі.

"Китай може використати штучний інтелект, щоб створити досьє практично на кожного американця з деталями, починаючи від їхніх медичних записів до кредитних карток і від номерів паспортів до імен та адрес їхніх батьків і дітей. Візьміть ці досьє та додайте кілька сотень тисяч хакерів, які працюють на китайський уряд, і ми отримаємо жахливу потенційну загрозу національній безпеці", - попередив колишній генеральний юрисконсульт Агентства національної безпеки Гленн Герстелл.

Штучний інтелект як засіб шахрайства

В Україні штучний інтелект став засобом шахраїв. Так, діп-фейки заполонили Мережу. І це стосується як банального комерційного шахрайства, де від імені відомих телеведучих продають препарати від всіх хвороб, до використання російським ГРУ фейків зі зверненнями Зеленського та Залужного для дестабілізації ситуації в Україні.

Також УНІАН повідомляв, що штучний інтелект змусив Amazon обмежити продаж електронних книжок. Щоб зупинити поширення книжкового спаму, компанія вирішила запровадити обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини: