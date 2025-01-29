Зазначається, що це рішення тимчасове.

Федеральний суд США заблокував план президента Дональда Трампа щодо заморожування виплат федеральним програмам на сотні мільярдів доларів. Згідно з рішенням, фінансування триватиме до слухань 3 лютого.

Видання Financial Times пише, що втручання судді Лорена Аліхана стало відповіддю на позов, поданий правозахисними групами, включно з Американською асоціацією громадської охорони здоров'я, які домагалися тимчасового заборонного наказу доти, доки суд не оцінить передбачувану "незаконність" указу Трампа про заморожування фінансування.

Заморожування федеральної фінансової допомоги мало дати Білому дому час привести гранти і кредити у відповідність до консервативної програми Трампа. Але указ викликав сильну негативну реакцію, оскільки політики з обох партій оцінили масштаби потенційного фінансового удару по науковим і медичним дослідженням, а також по спільнотах, які значною мірою залежать від федеральної підтримки.

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За даними Pew Research Center, усі 50 штатів США отримують федеральні гранти, які становили 36,4%, або 1,1 трлн доларів, від їхнього сукупного доходу у 2022 фінансовому році.

У меморандумі зазначено, що не буде заморожено кошти на інші важливі програми, такі як підтримка малого бізнесу, фермерів і студентів-старшокурсників. Соціальне забезпечення і Medicare, державний план медичного обслуговування літніх людей, також не будуть порушені, уточнили в адміністрації.

"Заморожування федерального фінансування, яке вже було виділено Конгресом, суперечить Конституції; перш за все, це нелюдяно", - заявив Дік Дурбін, сенатор-демократ з Іллінойсу.

Група з 23 генеральних прокурорів штатів на чолі з Каліфорнією і Нью-Йорком заявила, що подасть окремий позов із вимогою заблокувати план.

Портал Medicaid, який використовують штати, перестав працювати 28 січня, і Білий дім заявив, що йому про це відомо. Каролін Лівітт, прес-секретар Білого дому, запевнила, що "жодні платежі не постраждали".

Цього ж дня президент ухвалив рішення про припинення фінансування проєктів у галузі чистої енергетики і практично всієї іноземної допомоги.

У першому меморандумі про заморожування адміністрація веліла агентствам подати інформацію про свої гранти і позики в Білий дім до 10 лютого, залишивши багато програм у підвішеному стані щонайменше до цієї дати.

Адміністрація заявила, що у 2024 фінансовому році США витратили 3 трлн доларів на федеральну фінансову допомогу, але незрозуміло, який обсяг становитиме скорочення.

Зупинка фінансування програм допомоги від США

Білий дім зупинив виплати всіх федеральних грантів і кредитів, а команда президента Трампа ініціювала велику перевірку внутрішніх бюджетних витрат.

Раніше у Трампа зупинили на 90 днів фінансування програм допомоги іншим країнам - зокрема, під егідою програми USAID, яка реалізує кілька проєктів в Україні.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, коментуючи цю ситуацію, заявила, що призупинення фінансування USAID не може не бентежити, але це "не перше і не останнє випробування, яке ми маємо подолати".

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