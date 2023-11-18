62% фінів вважають, що пересічні росіяни винні у війні проти України, оскільки не виступають проти неї.

Після російського вторгнення в Україну думка жителів Фінляндії стосовно пересічних росіян різко погіршилася.

Як свідчать результати опитування, проведеного фінським форумом бізнесу та політики (EVA), до нападу Росії на Україну фіни досить схвально ставилися до росіян та висловлювали невдоволення лише керівництвом країни.

Однак зараз лише 33% громадян Фінляндії вважають росіян "приємними людьми", що 25% менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

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62% фінів вважають, що пересічні росіяни також винні у війні проти України, оскільки не виступають проти неї. 22% фінів вважають, що від пересічних росіян не варто очікувати опору агресії.

Опитування зачіпало і ставлення громадян Фінляндії до Росії в цілому.

93% опитаних вважають РФ нестабільною та непередбачуваною державою.

89% опитаних заявляють, що Росія прагне до експансії (89%). 85% заявляють про те, що Росія несе військову загрозу.

Майже половина (48%) фінів також вважаєють, що РФ знаходиться на межі громадянської війни.

Опитування було проведене фінським форумом бізнесу та політики (EVA) в період з 15 по 27 вересня 2023 року, результати ґрунтуються на відповідях 2045 осіб старше 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2-3 процентних пункти.

Відносини Фінляндії з Росією

У вересні 2022 року Фінляндія закрила кордон для російських туристів. Після закриття фінського кордону росіяни з шенгенськими туристичними візами могли потрапити в Європу по суші тільки через кордон Мурманської області та Норвегії.

15 листопада 2023 року Фінляндія заявила про те, що планує закрити КПП на кордоні з Росією через загрозу нацбезпеці. Повідомлялося, що це пов'язано з випадками нелегальної міграції, що почастішали, і влада Фінляндії вважає, що це може бути спланованою кампанією з боку Росії.

В ніч з 17 на 18 листопада Фінляндія закрила прикордонні пункти на південному сході країни - на кордоні з Росією. Влада пояснила таке рішення великою кількістю біженців, які шукають притулку.

Незадовго перед цим Фінляндія вирішила закрити в'їзд на свою територію для людей, які прибувають з Росії на велосипедах. Рішення було ухвалене через те, що цей вид транспорту останнім часом все частіше вибирають нелегальні мігранти.

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