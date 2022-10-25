У територіальних водах Росії у Фінській затоці зафіксували чотири підводних вибухи.
Про це пише Ilta-Sanomat.
Вибухи сталися 20 жовтня поруч з Приморськом і Виборгом. Фінський кордон знаходиться приблизно в 30 кілометрах від місця події.
Сила вибухів склала 1,3 - 1,8 бала, перший був зафіксований о 12:35, а останній - о 18:33.
За даними автоматичної системи вимірювань Інституту сейсмології, мова йде про вибух або обвалення.
Сейсмолог Ярі Кортстрем підтвердив, що ці сейсмічні інциденти є вибухами, а не землетрусом. Він повідомив, що в п'ятницю в тому ж районі був зафіксований ще один вибух.
За словами Кортстрема, зазвичай вони відбуваються через поглиблення судноплавного каналу, або під час військових навчань.
Вибухи на "Північних потоках"
Наприкінці вересня в обох нитках російського газопроводу різко знизився тиск. Оператор тоді сказав, що причиною цього стала діра в трубі.
У Кремлі говорили, що не виключають можливості саботажу. Пізніше російський диктатор Путін заявив, що Росія готова відремонтувати пошкоджені нитки, але тільки якщо їх будуть використовувати.
У Євросоюзі заявили, що витоки газу сталися в результаті умисних дій. Ряд країн вже проводять розслідування події.
Служба державної безпеки Швеції підтвердила, що витік стався в результаті вибухів.
За даними The Times, Росія кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці".