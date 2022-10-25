Їх сила склала 1,3-1,8 бала.

У територіальних водах Росії у Фінській затоці зафіксували чотири підводних вибухи.

Про це пише Ilta-Sanomat.

Вибухи сталися 20 жовтня поруч з Приморськом і Виборгом. Фінський кордон знаходиться приблизно в 30 кілометрах від місця події.

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Сила вибухів склала 1,3 - 1,8 бала, перший був зафіксований о 12:35, а останній - о 18:33.

За даними автоматичної системи вимірювань Інституту сейсмології, мова йде про вибух або обвалення.

Сейсмолог Ярі Кортстрем підтвердив, що ці сейсмічні інциденти є вибухами, а не землетрусом. Він повідомив, що в п'ятницю в тому ж районі був зафіксований ще один вибух.

За словами Кортстрема, зазвичай вони відбуваються через поглиблення судноплавного каналу, або під час військових навчань.

Вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня в обох нитках російського газопроводу різко знизився тиск. Оператор тоді сказав, що причиною цього стала діра в трубі.

У Кремлі говорили, що не виключають можливості саботажу. Пізніше російський диктатор Путін заявив, що Росія готова відремонтувати пошкоджені нитки, але тільки якщо їх будуть використовувати.

У Євросоюзі заявили, що витоки газу сталися в результаті умисних дій. Ряд країн вже проводять розслідування події.

Служба державної безпеки Швеції підтвердила, що витік стався в результаті вибухів.

За даними The Times, Росія кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці".

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