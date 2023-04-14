Телеканал вже видалив сюжет з сайту.

Журналісти телеканалу France 24 відвідали табір підготовки російських солдатів для війни проти України і використовували в сюжеті кремлівські наративи. У МЗС України нагадали знімальній групі про відповідальність.

Зазначається, що французький телеканал зняв сюжет, в якому не було згадок про незаконне вторгнення російських військ в Україну.

"Приблизно в 30 кілометрах від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані з Сибіру. Вони вже відвідали фронт, і тепер готуються туди повернутися", – йдеться в сюжеті.

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При цьому в ролику окупанти хвалилися, що їх зброя краще західної, в тому числі танків Leopard. Також у сюжеті звучали окремі кремлівські наративи, а контрнаступ ЗСУ назвали "ворожим".

Трохи пізніше відео зникло з відеохостингу YouTube, а на сайті France 24 замість скандального матеріалу лише сторінка 404.

На матеріал французьких журналістів відреагував представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Сюжет France 24 про російських військових, які готуються вбивати українців – ганьба журналістиці. Потрапляння на окуповані території без згоди України порушує українське законодавство, і причетні до таких дій відповідатимуть за законом", – написав дипломат у Twitter.

Позиція Франції щодо війни в Україні - що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Еммануель Макрон зайняв досить спірну позицію. Він постійно дзвонив російському диктатору Володимиру Путіну та обговорював розв'язану проти України війну.

При цьому офіційний Париж надає допомогу Києву, а також французькі міста прийняли тисячі українських біженців. Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Франція готова надати Україні 2 млрд євро в рамках довгострокової програми.

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