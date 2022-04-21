Відносини України та Франції потеплішали, зазначив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Франції Еммануель Макрон і його країна мають зробити вибір між бізнесом і грошима та "боротьбою за свободу".

Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому каналу новин BFM TV, коментуючи відносини між Україною та Францією.

"На сьогодні я розумію, що багатьом лідерам у світі, щоб до кінця оцінити й зрозуміти, щось визнати, необхідно бути тут, на місці… Я дуже вірю в те, що Макрон зрозуміє, що це (дії російської армії в Україні - Ред.) геноцид, коли приїде сюди. Я його запрошую, як і кожного лідера", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, відносини України та Франції поліпшились і потеплішали завдяки його особистим контактам з Макроном.

"Я думаю, що йому дуже непросто. Бо велика кількість бізнесу у Франції, великий бізнес був орієнтований на відносини, на бізнес, на гроші з РФ. Це пов’язано і з історією Росії та Франції. Ми розуміємо, що багато еліт російських відпочивають у Франції… Всі розуміють вплив російських грошей, олігархів, бізнесу на Францію. Але президент Макрон і Франція повинні обирати між бізнесом, грошима, між історією і боротьбою за свободу, за права людей, за справедливість, за життя", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 квітня Макрон в ефірі телеканалу France 2 відмовився назвати дії російської армії в Україні геноцидом. Зокрема, президента Франції запитали, чи застосовував би він, як президент США Джо Байден, термін "геноцид" стосовно вбивств українців російською армією.

"Я був би обережним з такими термінами сьогодні, оскільки ці два народи є братніми", - сказав Макрон.

17 квітня Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб той зрозумів, "що тут геноцид, а не просто війна".

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