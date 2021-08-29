Президент Франції вважає, що "безпечна зона" в Кабулі необхідна для захисту гуманітарних операцій.

Франція і Великобританія в понеділок, 30 серпня, звернуться до ООН із закликом про створення "безпечної зони" у столиці Афганістану - Кабулі для захисту гуманітарних операцій.

Як повідомляє DW, про це сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

"Це дуже важливо. Це створить основу для дій ООН у надзвичайній ситуації", - підкреслив французький лідер.

Перш за все, така безпечна зона дозволила б міжнародній спільноті "зберегти тиск" на радикальний ісламський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, переконаний Макрон.

П'ять постійних членів Ради Безпеки ООН - Франція, Великобританія, США, Росія і Китай - 30 серпня обговорять ситуацію в цій країні.

Париж і Лондон скористаються можливістю представити свій проект резолюції зі створення "безпечної зони" в Кабулі під контролем ООН, що дозволить "продовжувати гуманітарні операції", зауважив Макрон. Його коментар пролунав на тлі завершення міжнародних зусиль з виведення іноземних громадян і жителів Афганістану з цієї країни.

Читайте такожТаліби розстріляли відомого афганського музикантаФранція припинила свою евакуаційну місію 27 серпня, Великобританія вчинила за її прикладом 28 серпня. Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило на своїй сторінці у Twitter, що "останній рейс з військовослужбовцями Збройних сил Великобританії залишив Кабул" і опублікувало фотографії солдатів, які заходять у літак, а також подякувало їм за службу.

Макрон оголосив 28 серпня, що "почалися переговори з "Талібаном" про захист афганських громадян після 31 серпня, коли США повинні завершити виведення своїх сил.

Евакуація з Афганістану, захопленого талібами

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав захоплювати міста у країні. Після того як таліби зайшли в Кабул тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Читайте такожСША перейшли до останньої фази евакуації з Кабула25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що після трьох евакуаційних українських рейсів на території Афганістану залишаються ще близько 90 українців. 28 серпня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські літаки з початку евакуації вивезли з Афганістану понад 600 людей.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Внаслідок вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

28 серпня президент США Джо Байден повідомив про загрозу нових терористичних атак.

Автор: Леся Лещенко