За словами П'єра Шиля, на додаток до засобів ядерного стримування французька армія має сили, які пройшли підготовку та оперативно сумісні з арміями союзників.

Франція, як держава-член НАТО, має великі активи. На додаток до засобів ядерного стримування, вона має сили, які пройшли підготовку та оперативно сумісні з арміями союзників. Про це у своїй статті для Le Monde пише начальник штабу Армії Франції генерал П'єр Шиль.

Він зазначає, що проект світового порядку, заснованого на суверенітеті держав, міжнародному праві та вирішенні суперечок шляхом переговорів, виявився проваленим.

"Всупереч мирним прагненням європейських країн, конфлікти, що виникають на околицях нашого континенту, свідчать не стільки про повернення війни, скільки про її постійність як загальноприйнятий спосіб вирішення конфлікту", - вважажє військовий.

За його словами, Франція має низку важливих переваг, коли йдеться про баланс сил і нові форми війни, адже через її географічне розташування та "процвітання" в Європейському Союзі жоден ворог не загрожує її материковим кордонам. При цьому ядерне стримування захищає життєво важливі інтереси Франції.

"Проте Франція не застрахована від напруженості, яка виявляється в усьому світі. Вона має міжнародні обов'язки. Вона має інтереси та території в кожному географічному регіоні. Вона пов'язана оборонними угодами з державами, які піддаються серйозній загрозі. Щоб уберегтися від агресії та захистити свої інтереси, французька армія готується до найжорсткіших боїв, даючи це зрозуміти та демонструючи – "хочеш миру — готуйся до війни", - пише Шиль.

Водночас він підкреслює, що "вже недостатньо просто аналізувати конфлікти, які нас оточують", тож армія адаптується, щоб забезпечити безпеку французів і сприяти безпеці своїх союзників, головним чином у Європі.

"Вона бере участь у величезних перетвореннях, які зміцнюють її можливості та посилюють її організацію. У своїх гарнізонних містах, під час навчань або в операції, армія втілює силу та цінності нації. Пишається тим, що до її лав приходить стільки молоді. І вона готова. Яким би не був розвиток міжнародної ситуації, французи можуть бути впевнені: їхні солдати будуть там", - резюмував начальник штабу Армії Франції.

Франція і війна в Україні - останні новини

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Як сказав Макрон, наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент".

Раніше після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Макрон запевнив, що три країни так званого Веймарського трикутника єдині у своїй меті "ніколи не дозволити Росії перемогти і підтримувати український народ до кінця".

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