Якщо Барделла стане прем'єр-міністром, це підвищить шанси Ле Пен стати президентом, коли Франція піде на вибори 2027 року.

"Національне об'єднання" висуне свого 28-річного президента на посаду прем'єр-міністра Франції, якщо воно здобуде більшість на виборах, заявляє партія.

Як пише Sky News, віцепрезидент партії Себастьєн Шену заявив: "Жордан Барделла - наш кандидат".

Він змінив Марін Ле Пен на посаді глави крайньоправої партії 2022 року і є популярною фігурою серед молодих виборців у Франції.

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Барделла люто виступав за обмеження вільного пересування мігрантів шляхом здійснення національного прикордонного контролю.

Якщо "Національне об'єднання" отримає більшість, Еммануель Макрон, як і раніше, керуватиме обороною і зовнішньою політикою, але втратить право визначати внутрішній порядок денний, від економічної політики до безпеки.

"Сьогодні ввечері наші співвітчизники висловили бажання змін. Еммануель Макрон сьогодні - ослаблений президент", - заявив учора Барделла, реагуючи на різке збільшення результатів своєї партії на виборах до Європейського парламенту.

Якщо Барделла стане прем'єр-міністром, це підвищить шанси Ле Пен стати президентом, коли Франція піде на вибори 2027 року.

Ситуація у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів і призначив вибори на 30 червня і 7 липня.

Французький лідер завив, що поразка його табору на виборах до Європарламенту "не є хорошим результатом для партій, які захищають Європу". "Ультраправі партії, які останніми роками виступали проти багатьох досягнень, домагаються успіхів всюди на континенті", - цитує його Le Monde.

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